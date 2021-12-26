耶誕、跨年槍毒需求增？ 北市警破槍支工廠

耶誕、跨年假期竟可能導致毒品、槍支需求上升！台北市萬華警分局接獲線報，新北市鶯歌區一處鐵皮屋，其實是改造槍支工廠，近期買槍訂單幅度上揚，研判有毒販或黑道要趁耶誕、跨年假期販售毒品，交易時為防黑吃黑購槍防身，警方昨天下午攻堅逮人，起獲一批改造槍支。

警方近期執行肅槍專案，接獲線報指出王姓男子及邱姓男子，原本從事鐵皮工程，兩人發現改造槍枝利潤豐厚，因此心生歹念，以鐵皮工程行當偽裝，從事不法改造槍支。

兩人購入玩具模擬槍後改造出售，每把槍支約可賣得3至5萬元，粗估不法獲利數十萬元，警方長期蒐證監控，發現王嫌等人近日又購入大批改造零件，疑似近期想大賺一筆。

警方研判，近期全國查獲多起毒品案，警方臨檢時也查獲毒販運售大量毒品包，應是要趁近期耶誕、跨年假期，販毒大賺一筆，由於毒販間交易恐怕黑吃黑，因此買槍防身導致改造槍支訂單上揚。