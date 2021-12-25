打擊犯罪強將 台中5刑警獲國家警光獎殊榮

內政部警政署與中華民國警察之友總會舉行「110年國家警光獎」頒獎典禮，其中台中市警察局個人組查緝毒品類，刑大偵查佐陳聖偉榮獲第2名、大雅分局偵查佐吳增輝榮獲優等及刑大偵查佐曹育郎優等、刑大偵查佐黃煒智獲個人組打擊詐欺類第2名、刑大偵查佐林孟諄獲個人組反黑肅槍類優等。

本月22日，「110年國家警光獎」頒獎典禮，由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強及最高顧問葉國一，分別頒發獎座與獎金表彰警察功績，激勵員警工作士氣，全力打擊犯罪，維護社會治安。

台中市政府警察局透過強勢打擊黑勢力，檢肅非法槍械、掃蕩網路賭博及地下錢莊、查緝毒品等，肅清不法亂源，破獲多起暴力犯罪、販毒集團、詐騙集團案，並瓦解毒品咖啡包分裝場計查獲2,160包，遏阻免於毒品流入市面毒害國人，榮獲團體組偵查犯罪類優等。

警察局責成刑大研發「刑案現場搜扣證物數位履歷系統」，導入具唯一碼辨識「QR Code證物標籤」，結合「數位自動」、「智慧物聯」及「雲端監管」等概念，整合於「科技偵防情資整合分析平台」，全國各警察機關首創，榮獲團體組綜合規劃類第2名。

交通以創新執法方式，導入科技天眼，運用車牌辨識系統及AI影像辨識技術，針對高鐵站區1樓上客區及2樓下客區「違規停車」及「違規上(下)客」車輛偵測取締，嚇阻長時間占用車道情形，並規劃於台74線快速道路大里段(30K至33K)，設置AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等執法設備，達到「降低交通事故」及「增進交通順暢」目標，榮獲團體組改善交通類第3名。

在個人組查緝毒品類，刑事警察大隊偵查佐陳聖偉榮獲第2名、大雅分局偵查佐吳增輝榮獲優等及刑事警察大隊偵查佐曹育郎優等。

刑事警察大隊偵查佐黃煒智偵辦組織詐欺洗錢集團，歷時1年半查緝，破獲多起洗錢、詐欺機房，總共查獲共同正犯19人，向法院聲請並經裁定扣押帳戶金額達7,669萬6,565元，清查本國被害人計194人，有效打擊黑幫勢力，榮獲個人組打擊詐欺類第2名。