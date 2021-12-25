快訊

明明可出關返家 王力宏為何多花25萬續住7天防疫旅館

牴觸教改精神？考招新制恐釀「一試定終身」 台大教授批沒道理

打擊犯罪強將 台中5刑警獲國家警光獎殊榮

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

內政部警政署與中華民國警察之友總會舉行「110年國家警光獎」頒獎典禮，其中台中市警察局個人組查緝毒品類，刑大偵查佐陳聖偉榮獲第2名、大雅分局偵查佐吳增輝榮獲優等及刑大偵查佐曹育郎優等、刑大偵查佐黃煒智獲個人組打擊詐欺類第2名、刑大偵查佐林孟諄獲個人組反黑肅槍類優等。

本月22日，「110年國家警光獎」頒獎典禮，由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強及最高顧問葉國一，分別頒發獎座與獎金表彰警察功績，激勵員警工作士氣，全力打擊犯罪，維護社會治安。

台中市政府警察局透過強勢打擊黑勢力，檢肅非法槍械、掃蕩網路賭博及地下錢莊、查緝毒品等，肅清不法亂源，破獲多起暴力犯罪、販毒集團、詐騙集團案，並瓦解毒品咖啡包分裝場計查獲2,160包，遏阻免於毒品流入市面毒害國人，榮獲團體組偵查犯罪類優等。

警察局責成刑大研發「刑案現場搜扣證物數位履歷系統」，導入具唯一碼辨識「QR Code證物標籤」，結合「數位自動」、「智慧物聯」及「雲端監管」等概念，整合於「科技偵防情資整合分析平台」，全國各警察機關首創，榮獲團體組綜合規劃類第2名。

交通以創新執法方式，導入科技天眼，運用車牌辨識系統及AI影像辨識技術，針對高鐵站區1樓上客區及2樓下客區「違規停車」及「違規上(下)客」車輛偵測取締，嚇阻長時間占用車道情形，並規劃於台74線快速道路大里段(30K至33K)，設置AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等執法設備，達到「降低交通事故」及「增進交通順暢」目標，榮獲團體組改善交通類第3名。

在個人組查緝毒品類，刑事警察大隊偵查佐陳聖偉榮獲第2名、大雅分局偵查佐吳增輝榮獲優等及刑事警察大隊偵查佐曹育郎優等。

刑事警察大隊偵查佐黃煒智偵辦組織詐欺洗錢集團，歷時1年半查緝，破獲多起洗錢、詐欺機房，總共查獲共同正犯19人，向法院聲請並經裁定扣押帳戶金額達7,669萬6,565元，清查本國被害人計194人，有效打擊黑幫勢力，榮獲個人組打擊詐欺類第2名。

刑事警察大隊偵查佐林孟諄主動發掘情資，歷時5個月餘上線監察、跟監蒐證等偵查作為，將治平檢肅B類目標侯嫌販毒事證蒐證完備順利偵破該犯罪集團，查獲集團成員等計10人，並經檢察官聲請羈押獲准，全案以涉嫌組織犯罪起訴在案，個人組反黑肅槍類榮獲優等。

在個人組查緝毒品類，大雅分局偵查佐吳增輝(右二)榮獲優等。圖／台中市警察局提供
在個人組查緝毒品類，大雅分局偵查佐吳增輝(右二)榮獲優等。圖／台中市警察局提供
刑事警察大隊偵查佐黃煒智(右)偵辦組織詐欺洗錢集團，榮獲個人組打擊詐欺類第2名。圖／台中市警察局提供
刑事警察大隊偵查佐黃煒智(右)偵辦組織詐欺洗錢集團，榮獲個人組打擊詐欺類第2名。圖／台中市警察局提供
刑事警察大隊偵查佐林孟諄(右)主動發掘情資，偵破治平檢肅B類目標侯嫌販毒，全案以涉嫌組織犯罪起訴在案，個人組反黑肅槍類榮獲優等。圖／台中市警察局提供
刑事警察大隊偵查佐林孟諄(右)主動發掘情資，偵破治平檢肅B類目標侯嫌販毒，全案以涉嫌組織犯罪起訴在案，個人組反黑肅槍類榮獲優等。圖／台中市警察局提供
個人組查緝毒品類，刑事警察大隊偵查佐陳聖偉榮(右)獲第2名。圖／台中市警察局提供
個人組查緝毒品類，刑事警察大隊偵查佐陳聖偉榮(右)獲第2名。圖／台中市警察局提供
台中市警察局副局長林國清(右)代表市警局獲獎。圖／台中市警察局提供
台中市警察局副局長林國清(右)代表市警局獲獎。圖／台中市警察局提供
個人組查緝毒品類，刑事警察大隊偵查佐曹育郎(右)獲優等。圖／台中市警察局提供
個人組查緝毒品類，刑事警察大隊偵查佐曹育郎(右)獲優等。圖／台中市警察局提供

警察 毒品 詐欺

延伸閱讀

影／通緝犯昨拒捕中槍落網 今出院押返刑大偵辦

破獲擄人勒贖案 嘉市警局奪3項國家警光獎

台南民宅製毒爆炸2嫌燒傷 警意外查獲市價8千萬毒品

可取代毒品先驅原料 毒品審議委員會一併列管

相關新聞

影／疑虛擬貨幣引糾紛...三重強盜擄人 警逮1嫌另嫌仍逃

昨天下午3時許，新北市三重區一名張姓男子，受老闆之託於長壽西街與正義北路提領50萬現金，準備返回公司交付。不料，卻碰到兩...

影／聖誕開賭！新莊警連破2賭場 逮20賭客送辦

新北市37歲陳姓女子日前於新莊一處公寓經營賭場，才開張第7天就被轄區警查獲，當場帶回負責人、賭客等9人查辦。無獨有偶，昨...

疫情打亂國際運輸市場 進口大麻改種植遭警方破獲

台北市刑大發現，新冠肺炎疫情打亂國際貿易市場，連帶走私毒品也變得困難，毒販乾脆自己種植；警方接獲線報，陳姓男子在高雄地區...

影／警荷槍實彈逮持槍毒犯 一旁民眾淡定領錢

基隆警方獲報余姓男子持有槍毒，經多月蒐證掌握他出沒地點，前晚在明德一路一處銀行前趁對方的車子停下時，見時機成熟，荷槍實彈...

北市酒店凌晨槍響 開槍男子遭對方圍毆

台北市大安區忠孝東路與敦化南路口的一家酒店，今天凌晨5時許發生槍擊案。據了解，當時王姓酒客正要離場時，在走道上與莊姓男子...

大法官會議 73年歷史畫句點

新北市土城普安堂被登錄為歷史建築，座落在新莊慈祐宮所擁有的土地上，慈祐宮不服新北市政府未經同意准予登錄歷史建築，提行政訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。