影／聖誕開賭！新莊警連破2賭場 逮20賭客送辦

新北市37歲陳姓女子日前於新莊一處公寓經營賭場，才開張第7天就被轄區警查獲，當場帶回負責人、賭客等9人查辦。無獨有偶，昨天是聖誕夜，轄區警再破另件撲克牌職業賭場，現場清一色都是越南籍移工，連兩天破兩件共逮20人，警詢後分別依賭博罪、社維法、毒品罪送辦。

據了解，37歲陳姓女子，這月16日在新莊區頭興街承租一間老舊公寓經營天九牌職業賭場，短短營業不到7天，就因每日出入分子複雜，被附近住戶檢舉。經轄區警獲報派員埋伏數日，於周四晚間10時許，持搜索票敲門查緝。

沒想到，負責人陳女聽到敲門聲，誤以為是貴客來臨，高興地跑下樓開門。怎料，來的不是賭客，而是大批警力荷槍實彈的站在面前，嚇的陳女傻眼呆住，警方隨即衝上公寓4樓，將現場9名賭客逮捕，當場查扣賭具、賭資6萬5800 元、毒品安非他命（毛重139.29公克）、海洛因（毛重1.8公克）、K他命（毛重0.89公克）等，一併帶回偵辦，警詢後陳姓負責人依賭博、毒品罪嫌送辦，3名賭客分依毒品、社維法送辦，另6名賭客則依社會秩序維護法裁罰。