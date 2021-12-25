疫情打亂國際運輸市場 進口大麻改種植遭警方破獲

台北市刑大發現，新冠肺炎疫情打亂國際貿易市場，連帶走私毒品也變得困難，毒販乾脆自己種植；警方接獲線報，陳姓男子在高雄地區種植大麻，20日南下攻堅抓人。

警方說，各縣市紛紛開始籌備年底聖誕、跨年活動，販毒集團蠢蠢欲動，想藉此商機販賣大麻毒品以牟取不法暴利。無奈疫情打亂國際貿易市場，加上國境邊關把守嚴格，走私毒品成本大幅增加，部分販毒集團轉而種植大麻毒品，以牟取不法暴利。

台北市刑大接獲毒品線報，會同信義、中山、大安警分局、高雄市仁武分局等單位，在高雄市大樹區一處透天厝豪宅，破獲大型大麻栽種場，現場查扣大麻活株96株，幼苗4株、水耕栽種桶13組、植物LED生長燈8盞、植物營養液、肥料、酸鹼檢測計、灑水器等植栽培器具 ，並將涉嫌種植大麻的陳姓犯嫌逮捕到案，瓦解供毒源頭。