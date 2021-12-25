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租高雄透天厝種百株大麻 台北警跨區逮人送辦

中央社 / 台北25日電

29歲陳姓男子承租高雄市大樹區附近透天厝當培育大麻場所，並透過網路購買種子及學習耕種方式，台北市警方掌握線索前往逮人，搜出百株大麻等物，警詢後移送檢方偵辦。

台北市警察局刑警大隊毒品查緝中心隊長黃立恆今天在記者會表示，接獲線索，高雄市大樹區附近疑有人設製毒工廠，經查29歲陳姓男子涉嫌，立即布線查緝，日前見時機成熟前往逮人，搜出大麻活株96株、幼苗4株、栽種器具等物。

警方指出，陳姓男子原經營網路賭博，近期轉改種植大麻，陳男先透過網路買大麻種子，再自行上網學耕種方式，為避免遭人發現，刻意承租高雄大樹區附近一處透天厝當大麻培育場所。

警方前往陳姓男子承租透天厝搜索時，發現窗戶皆被封住，研判陳男為避免流出製毒時異味，才刻意封住門窗，且內部放置包含水耕栽種桶、植物生長燈8盞、植物營養液、肥料、灑水器等栽種器具。

陳姓男子遭逮後稱，大麻是要自用。警方表示，每株大麻活株可收成約100公克大麻花，若種植完成後順利脫手賣出，可獲取約新台幣千萬餘元，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌把陳男移送橋頭地檢署偵辦。

警方指出，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸緩，加上近期節慶多及年輕族群可能會使用大麻助興，導致價格漸飆高，一公克大麻在黑市價已超過2000元，研判販毒集團可能會想藉此牟利，將持續刨根溯源。

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