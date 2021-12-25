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影／警荷槍實彈逮持槍毒犯 一旁民眾淡定領錢
基隆警方獲報余姓男子持有槍毒，經多月蒐證掌握他出沒地點，前晚在明德一路一處銀行前趁對方的車子停下時，見時機成熟，荷槍實彈上前圍捕，大聲喝斥「不要動」，余男和友人被壓制在地就逮。不過，逮捕現場旁ATM，相拒不到1公尺，民眾卻還是老神在在，淡定地繼續領錢。
市警第二分局接獲線報，20多歲余男持有槍毒，懷疑涉及擁槍販毒，但他出沒時間不定，經連續多月蒐證，掌握犯罪事證及行蹤，專案小組23日晚間部署警力緝捕，查緝幹員一路尾隨跟監，因擔心他持槍拒捕，不敢貿然強行攔截。
警方追到明德一路華南銀行前時，見車子停下可能要領錢，見時機成熟，警方上前圍捕並大聲喝斥「不要動！」余男開車的友人先下車時被制伏，警方大喊要余男下車，隨即將兩人都壓制在地。
圍捕的地方就在自動提款機前騎樓，員警荷槍實彈逮捕的過程，相當驚險，附近民眾嚇傻，有人趕緊跑開，但在旁邊提款機有一名男子，看了幾眼之後，還是老神在在，淡定的繼續領錢，絲毫不受影響。
警方以優勢警力順利制伏後執行搜索，在余男背包內查獲持有空氣手槍1把、毒品安非他命、K他命及咖啡包等物，槍枝初驗有殺傷力，昨天依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移送基隆地方檢察署偵辦，其開車友人未涉案則釋回。
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