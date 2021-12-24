聽新聞
test
0:00 / 0:00

「V怪客」恐嚇在高鐵左營站放炸彈 警方查出歹徒使用拋棄式信箱

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄捷運與高鐵站接連接獲歹徒威脅，高雄市警局局長黃明昭表示，警方加強新左營站周圍安全維護，嫌犯是透過一次性拋棄式信箱發信，已透過管道取得資料偵辦中。

高雄捷運美麗島站昨遭網友恐嚇，林姓男子留言要去車站隨機殺害5個人，嫌犯已落網；今天上午高捷公司再度接獲恐嚇信，自稱「V怪客」的人聲稱，今晚平安夜要在三鐵共構的台鐵新左營站放炸彈。

黃明昭下午參加橋頭科學園區道路動土時受訪指出，今天高捷公司通報後交給市警局科技偵查隊偵辦中，針對歹徒揚言要對新左營站屠殺或危害人身安全言論，會同鐵路警察局在新左營站周圍加強安全維護。

黃明昭說，近期發生幾起類似案件，警政署刑事警察局結合轄區警局共同偵辦，目前查出透過Tor網路（The Onion Routing洋蔥路由器縮寫）傳遞，使用一次性拋棄電子信箱，涉及美國及德國，已透過管道取得資料偵辦中，警方會全力維護過年前民眾居家安全。

高市警察局長黃明昭說明高鐵左營站遭歹徒寫信恐嚇案的偵辦過程，初步掌握嫌犯使用洋蔥網路。記者徐白櫻／攝影
高市警察局長黃明昭說明高鐵左營站遭歹徒寫信恐嚇案的偵辦過程，初步掌握嫌犯使用洋蔥網路。記者徐白櫻／攝影

警察 恐嚇 捷運

延伸閱讀

高雄警官心臟病發1死1搶救 警署長盼員警注意健康

強化管理、分擔壓力 高市48間派出所增派第二副所長

超商店員遭刺死 陳其邁：加強巡邏用科技護治安

超商店員屢因勸罩傷亡 高市議員：建立電子通報網

相關新聞

「V怪客」恐嚇在高鐵左營站放炸彈 警方查出歹徒使用拋棄式信箱

高雄捷運與高鐵站接連接獲歹徒威脅，高雄市警局局長黃明昭表示，警方加強新左營站周圍安全維護，嫌犯是透過一次性拋棄式信箱發信...

永和槍戰主嫌輪椅送複訊 法院裁定羈押不禁見

槍砲通緝犯陳姓男子逃亡期間藏身民宅製槍，昨天上午遭警方荷槍實彈圍捕，警匪對峙半小時仍不願就逮，警方連開十一槍，陳腿部中彈...

永和槍戰主嫌移送新北檢複訊 檢方聲請羈押不禁見

槍砲通緝犯陳姓男子逃亡期間藏身民宅製槍，昨天上午遭警方荷槍實彈圍捕，警匪對峙半小時仍不願就逮，警方連開十一槍，陳腿部中彈...

超跑惡徒被中檢起訴 法官裁定繼續羈押3嫌

瑪莎拉蒂惡徒張敦量涉嫌腳踹宋大男生頭部，中檢今天上午依殺人未遂等罪將張敦量、及同夥李韋霖、陳勁豪等3人起訴後，移台中地院...

影／瑪莎拉蒂惡徒反控被害人傷害 中檢予以不起訴處分

瑪莎拉蒂惡徒張敦量涉嫌腳踹宋大男生頭部，中檢依殺人未遂等罪將他起訴，襄閱主任檢察官卓俊忠表示，被告張敦量也反控被害人宋姓...

影／手捲菸盒警一聞「這就大麻啊！」 毒蟲百口莫辯

台北市萬華分局員警近日深夜執行臨檢時，發現一輛自小客車行徑可疑，將其攔下後，發現該車內置有球棒，岳姓駕駛交付的香菸盒又飄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。