「V怪客」恐嚇在高鐵左營站放炸彈 警方查出歹徒使用拋棄式信箱

高雄捷運與高鐵站接連接獲歹徒威脅，高雄市警局局長黃明昭表示，警方加強新左營站周圍安全維護，嫌犯是透過一次性拋棄式信箱發信，已透過管道取得資料偵辦中。

高雄捷運美麗島站昨遭網友恐嚇，林姓男子留言要去車站隨機殺害5個人，嫌犯已落網；今天上午高捷公司再度接獲恐嚇信，自稱「V怪客」的人聲稱，今晚平安夜要在三鐵共構的台鐵新左營站放炸彈。

黃明昭下午參加橋頭科學園區道路動土時受訪指出，今天高捷公司通報後交給市警局科技偵查隊偵辦中，針對歹徒揚言要對新左營站屠殺或危害人身安全言論，會同鐵路警察局在新左營站周圍加強安全維護。

黃明昭說，近期發生幾起類似案件，警政署刑事警察局結合轄區警局共同偵辦，目前查出透過Tor網路（The Onion Routing洋蔥路由器縮寫）傳遞，使用一次性拋棄電子信箱，涉及美國及德國，已透過管道取得資料偵辦中，警方會全力維護過年前民眾居家安全。