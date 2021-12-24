永和槍戰主嫌輪椅送複訊 法院裁定羈押不禁見

陳姓主嫌因持槍拒捕，有逃亡之虞，加上所犯為無期徒刑或七年以上有期徒刑重罪，被檢方聲請羈押不禁見，稍早法院裁定收押。記者王長鼎／攝影

槍砲通緝犯陳姓男子逃亡期間藏身民宅製槍，昨天上午遭警方荷槍實彈圍捕，警匪對峙半小時仍不願就逮，警方連開十一槍，陳腿部中彈才就擒，屋內搜出六把改造槍、百餘發子彈，三名共犯男女一併落網，警詢後依槍砲及毒品罪嫌移送。新北地檢署稍早複訊後向法院聲請羈押不禁見，稍早法院裁定收押。

46歲陳男有多起槍砲前科，2004年曾持手榴彈跟警方對峙，今年3月又開槍襲警，是警方列管危險人物；新北市警方上月得知他在永和區租屋製槍，昨天上午攻堅逮人，未料陳男擁槍自重，警方深怕他「大膽對警開槍」，甚至「闖入民宅捉拿人質」，於是對空鳴槍示警、心戰喊話，但他仍繼續逃。

警方最終共開11槍，見陳男左大腿中槍後，趁他體力不支將他抓入屋內上銬逮捕。陳男因左腿中一槍，血流不止，昨天送往新店慈濟醫院急救，所幸子彈貫穿左腿，並未傷及骨頭，今天警詢後依毒品與槍砲彈藥管制條例移送新北地檢署。

檢方複訊後，認為陳男涉犯非法持有槍枝、子彈及製造子彈等罪嫌，且在警方查緝過程中有拒捕逃逸，逃亡事實明確，又涉犯罪嫌為無期徒刑或七年以上有期徒刑重罪，為保全刑事追訴、審判，稍早向法院聲請羈押，但未聲請禁見。

新北地院稍早開羈押庭審理，認為陳男涉犯非法持有手槍、製造子彈、持有毒品等犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑重罪，並有逃亡虞慮、有羈押必要，裁定羈押。