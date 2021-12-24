影／手捲菸盒警一聞「這就大麻啊！」 毒蟲百口莫辯

台北市萬華分局員警近日深夜執行臨檢時，發現一輛自小客車行徑可疑，將其攔下後，發現該車內置有球棒，岳姓駕駛交付的香菸盒又飄出濃濃大麻味，現場初驗呈大麻陽性反應，當場將百口莫辯的岳男依法送辦。

警方表示，本月22日凌晨0時50分在環河南路一帶臨檢取締酒駕，28歲岳男駕駛汽車載著朋友，靠近臨檢點時，不斷更改行車動線，形跡可疑，遂將其攔下盤查。

員警隔著車窗，在車輛後座發現一支球棒，岳男也主動交付一把摺疊刀，稱球棒是用來防身、刀械是外出登山時拿來砍草用的；但員警發現岳男有涉毒品案紀錄，雖其強調再無施用毒品，並交付一只捲菸菸盒，但員警一聞臉色大變「這就大麻啊！」現場以毒品大麻試劑初驗呈陽性反應，當場將岳男送辦。