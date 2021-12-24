聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／手捲菸盒警一聞「這就大麻啊！」 毒蟲百口莫辯
台北市萬華分局員警近日深夜執行臨檢時，發現一輛自小客車行徑可疑，將其攔下後，發現該車內置有球棒，岳姓駕駛交付的香菸盒又飄出濃濃大麻味，現場初驗呈大麻陽性反應，當場將百口莫辯的岳男依法送辦。
警方表示，本月22日凌晨0時50分在環河南路一帶臨檢取締酒駕，28歲岳男駕駛汽車載著朋友，靠近臨檢點時，不斷更改行車動線，形跡可疑，遂將其攔下盤查。
員警隔著車窗，在車輛後座發現一支球棒，岳男也主動交付一把摺疊刀，稱球棒是用來防身、刀械是外出登山時拿來砍草用的；但員警發現岳男有涉毒品案紀錄，雖其強調再無施用毒品，並交付一只捲菸菸盒，但員警一聞臉色大變「這就大麻啊！」現場以毒品大麻試劑初驗呈陽性反應，當場將岳男送辦。
警方說，員警偵詢後，岳男刀棍部分依社會秩序維護法移送裁處，持有大麻部分依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦；呼籲民眾，無正當理由攜帶刀械、棍棒，可能違反社會秩序維護法，大麻在我國仍屬二級毒品，切勿因好奇誤觸法網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言