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影／手捲菸盒警一聞「這就大麻啊！」 毒蟲百口莫辯

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華分局員警近日深夜執行臨檢時，發現一輛自小客車行徑可疑，將其攔下後，發現該車內置有球棒，岳姓駕駛交付的香菸盒又飄出濃濃大麻味，現場初驗呈大麻陽性反應，當場將百口莫辯的岳男依法送辦。

警方表示，本月22日凌晨0時50分在環河南路一帶臨檢取締酒駕，28歲岳男駕駛汽車載著朋友，靠近臨檢點時，不斷更改行車動線，形跡可疑，遂將其攔下盤查。

員警隔著車窗，在車輛後座發現一支球棒，岳男也主動交付一把摺疊刀，稱球棒是用來防身、刀械是外出登山時拿來砍草用的；但員警發現岳男有涉毒品案紀錄，雖其強調再無施用毒品，並交付一只捲菸菸盒，但員警一聞臉色大變「這就大麻啊！」現場以毒品大麻試劑初驗呈陽性反應，當場將岳男送辦。

警方說，員警偵詢後，岳男刀棍部分依社會秩序維護法移送裁處，持有大麻部分依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦；呼籲民眾，無正當理由攜帶刀械、棍棒，可能違反社會秩序維護法，大麻在我國仍屬二級毒品，切勿因好奇誤觸法網。

現場初驗呈大麻陽性反應，員警當場將百口莫辯的岳男依法送辦。記者李隆揆／翻攝
現場初驗呈大麻陽性反應，員警當場將百口莫辯的岳男依法送辦。記者李隆揆／翻攝
現場初驗呈大麻陽性反應，員警當場將百口莫辯的岳男依法送辦。記者李隆揆／翻攝
現場初驗呈大麻陽性反應，員警當場將百口莫辯的岳男依法送辦。記者李隆揆／翻攝
警方查獲球棒及摺疊刀。記者李隆揆／翻攝
警方查獲球棒及摺疊刀。記者李隆揆／翻攝

大麻 毒品 臨檢

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