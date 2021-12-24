影／這種人可以教化嗎？ 宋媽媽：希望法官繼續羈押3嫌

瑪莎拉蒂惡徒腳踹宋大男生頭部致重傷案，宋媽媽認主嫌張敦量無悔意，他欲置兒子於死地，這種人可以教化嗎？並對於檢方僅依傷害罪起訴2名同夥，認為起訴法條有點輕，希望法官詳查，並繼續裁定羈押3嫌。宋媽媽最擔心的是怕兒子走不出來，兒子現在都關在家裡，不願意出去，想帶他去走走他也沒有那個心情。

宋媽媽今天下午接受採訪說，「被告張敦量犯後待態度，在我看來，我覺得他完全沒有悔意，要致人於死地，當初把我兒子打成這樣子後，還在警局嗆聲，要把其他證人若在外面被他抓到全部都要抓來打死，這種反應，讓我覺得這種人還可以教化嗎?太不可思議、太可怕了」。

「另外兩名共犯，對於兩名共犯，我覺得有比較輕，在看到影片裡，在推打的部分，他們兩個也有動手，只是可能不是打、是推，有看到畫面，其中一位，很用力的把我兒子的頭很用力地往地上摔，所以說當然我覺得這樣有點輕」。

宋媽媽又說，「我兒子目前對於這樣的起訴，還沒有什麼樣的看法，畢竟他還不敢面對，對於後半部的記憶還不敢去想，還是失憶的狀況，在他不知情的狀況下，精神反應還是出現在他的頭，可能就是晚上會睡不著，出現精神壓力就是頭部出現鬼剃頭，潛意識裏面，會驚醒，晚上就睡不著，只是他也不敢跟我談這件事情」。

「目前這學期已經辦休學，下學期要看他的狀況，是不是能跟得上進度，是不是能繼續來正常上下學，還要做評估。最擔心的是怕他走不出來，他現在都關在家裡，不願意出去，想帶他去走走他也沒有那個心情，甚至我跟他出去吃飯，像是在吃戰鬥餐一樣，急著要趕回家。心理比生理更難醫，他幾乎不太敢談，又不想去面對目前戶外的一切」。