鐵工廠製毒市值上億元 被抓胞兄傻眼：不是做安眠藥？

保三總隊鎖定有黑幫天道盟背景郭男，他涉嫌在新北市樹林區一間鐵皮工廠內製毒，警方逮捕郭嫌與其胞兄，查扣現場新興毒品咖啡包、一粒眠、毒梅片等196公斤的半成品、成品毒品，初估市值高達一億元。由於工廠為郭胞兄所有，郭兄遭逮捕還傻眼反問，「他(弟弟)不是做安眠藥嗎？」令警方搖頭。

保三總隊第一大隊會同台中市警局、新北市警局偵辦，依據毒品數據資料分析，追查具天道盟背景、遭毒品通緝的郭嫌(35歲)，涉嫌以毒品工廠製造分裝新興毒品咖啡包、一粒眠、毒梅片，不法獲利。

今年4月8日，警方逮捕郭嫌與其胞兄，查出該工廠是郭胞兄(38歲，無前科)所有，郭嫌利用工廠做為掩護，在2、3樓從事大規模製毒及分裝，出入以人頭名車代步，刻意製造有正當工作收入假像，掩人耳目。

警方指出，由於一粒眠、毒梅片及毒品咖啡包遭時下青少年學子濫用，查扣咖啡包內含有「超級搖頭丸」之稱的MMA成分(學名:甲氧基甲基安非他命)，毒性是安非他命的4倍，但因藥效作用較和緩，常導致民眾過量施用，致死率相當高。

警方現場查扣，製毒打錠包裝機器有打錠機、粉碎機、分裝機、封膜機等共12部，成品、半成品、毒品混合原料共196.74公斤，初估可製成一百萬顆一粒眠，市價至少一億元，相當可觀。