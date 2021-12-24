高醫檢驗毒品誤判案 監委：亟待釐清已申請自動調查
高雄醫學大學附設中和醫院「檢驗醫學部毒物室」受南部院檢機關委託，負責毒品檢驗，日前卻爆出，去年底起將多件三級毒品誤驗成二級毒品Pentylone，恐有損害多名被告權益等情。監察委員蔡崇義、張菊芳今天表示，究竟有多少類似案件「未重驗」而逕行判決，為保障人民之訴訟權益，已申請立案調查。
二位監委表示，因法院審理毒品案件時，多仰賴專業鑑定機構之報告以為判斷依據，因此鑑定機構判斷正確與否，將影響判決結果，可能導致縱放抑或冤判。
二位監委指出，法務部當初委託高雄醫學大學附設中和醫院檢驗「Eutylone」毒品時，如何判斷該醫院是否具相關檢驗能力等條件？相關主管機關是否查究高雄醫學大學附設中和醫院有無開發「Eutylone」之檢驗方法？為落實具體公平正義之實現，並貫徹人權保障之精神，將進行深入調查釐清究責。
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