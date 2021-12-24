快訊

台中超跑3惡徒遭起訴 還辯「僅是隨便亂打」被求重刑

汪小菲再爆婚內出軌密結新歡！大S回應「都過去了」

北市保全不滿請疫苗假被念 竟攜刀槍上班恐嚇同事

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市一間豪宅前天發生保全攜槍恐嚇事件，葉姓保全在LINE群組請疫苗假，引發廖姓同事不滿回覆「下次請提早請」，葉不滿，從家中攜帶瓦斯槍、水果刀前往豪宅找廖理論，幸好遭多位同事壓制，警方詢後用妨害自由、恐嚇罪嫌將葉送辦。

警方調查，42歲葉男本月22日早上7點多在群組請假後，44歲廖男認為葉男當天請假不合規矩，便在群組回應「下次請提早請假」，葉看見訊息又遭激怒，雙方口角後，葉帶著瓦斯槍、水果刀直接到豪宅，找正在上班的廖理論。

當時現場有多位同事執勤，其看到葉準備摸口袋掏槍，火速衝上前控制葉的行動並報警。警方問葉槍支哪來，葉辯稱朋友寄放，警方不採信，將追溯槍支來源，詢後依妨害自由、恐嚇罪嫌將葉送辦。

葉姓保全攜帶瓦斯槍衝上班的豪宅與同事談判，遭逮捕送辦。圖非本案槍枝／示意圖
葉姓保全攜帶瓦斯槍衝上班的豪宅與同事談判，遭逮捕送辦。圖非本案槍枝／示意圖

恐嚇 保全

延伸閱讀

施打三針再混打新措施 聯亞籲重啟EUA 2.0審查

預約接種平台暫關 加速建疫苗地圖

高端WHO團結疫苗試驗收案突破萬人 估明年第1季完成

Omicron襲捲全球 孕婦將面臨更高染疫風險

相關新聞

北市保全不滿請疫苗假被念 竟攜刀槍上班恐嚇同事

台北市一間豪宅前天發生保全攜槍恐嚇事件，葉姓保全在LINE群組請疫苗假，引發廖姓同事不滿回覆「下次請提早請」，葉不滿，從...

遭不明車追逐欲押上車 他搶車逃逸辯緊急避難被訴

陳姓男子2個月前，凌晨在台中新潭子區，遭不明紅色自小客車追逐，紅色車並下來1名男子，欲將陳押上車，陳趁隙掙脫，拔腿就跑，...

通緝犯拒捕爬屋頂 警開11槍逮人

槍砲通緝犯陳姓男子逃亡期間藏身民宅製槍，昨天上午遭警方荷槍實彈圍捕，陳拒捕跳窗逃跑，爬上頂樓躍至對面鐵皮屋頂一路逃竄，警...

爆曖昧人妻 新北行政庭長請辭

新北地方法院行政庭長許映鈞，傳出與一名已婚女法官助理有不正當來往，被對方丈夫指控侵害配偶權，提出民事求償；許映鈞八月甫任...

3件網路攻擊案指向「沒品維尼」 李柏璋訊後檢方請回

立委高嘉瑜遭家暴案餘波盪漾，「台獨機關槍」李柏璋涉入幫施暴者林秉樞在PTT帶風向洗白，他發聲明道歉，但否認以「Crazy...

通緝犯疑持槍藏永和公寓 與匪對峙警喊「住戶不要出來」

陳姓男子身背3條通緝、擁槍自重，警方知悉他窩藏在新北市永和區某民宅4樓製槍，今早持票抓人，不料他卻開窗逃逸，更攀上頂樓，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。