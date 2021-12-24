北市保全不滿請疫苗假被念 竟攜刀槍上班恐嚇同事

台北市一間豪宅前天發生保全攜槍恐嚇事件，葉姓保全在LINE群組請疫苗假，引發廖姓同事不滿回覆「下次請提早請」，葉不滿，從家中攜帶瓦斯槍、水果刀前往豪宅找廖理論，幸好遭多位同事壓制，警方詢後用妨害自由、恐嚇罪嫌將葉送辦。

警方調查，42歲葉男本月22日早上7點多在群組請假後，44歲廖男認為葉男當天請假不合規矩，便在群組回應「下次請提早請假」，葉看見訊息又遭激怒，雙方口角後，葉帶著瓦斯槍、水果刀直接到豪宅，找正在上班的廖理論。