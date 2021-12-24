遭不明車追逐欲押上車 他搶車逃逸辯緊急避難被訴

陳姓男子2個月前，凌晨在台中新潭子區，遭不明紅色自小客車追逐，紅色車並下來1名男子，欲將陳押上車，陳趁隙掙脫，拔腿就跑，適前方羅男停放自小客車未上鎖且未熄火，陳開啟車門上車，在旁的羅見狀上前阻止，被陳推了一把強行駕車離去，經警依搶奪罪將陳移送，陳否認搶車，辯稱是緊急避難，檢察官可請陳在場的友人報警，仍依搶奪罪將陳起訴。

陳（20歲）否認搶奪犯行，辯稱「我當下是真的要逃命，我不是要去搶人家的東西」，但被害人羅姓車主指證歷歷，可知陳確有將羅姓車主用手撥開，導致羅跌倒，足認陳確有搶奪的故意。

陳雖主張是緊急避難，然他的辯解縱若屬實，但從監視錄影畫面的翻拍照片，以當時下車的男子僅有一人，陳仍能掙脫多次四處奔逃，且陳於警詢時自陳現場尚有他的朋友「阿仁」在場，檢察官認為陳除搶車外，應仍有其他方法，例如親自或請友人阿仁報警，足以避難。檢察官認他的辯解為卸責之詞，不足採信。

起訴書指出，陳在10月23日凌晨3時，在台中市潭子區得天南街與大通街口處，因不明原因遭不明的紅色自小客車追逐，陳逃往大通街53巷，隨後紅色車下來1名男子追陳，欲將陳押上車，然遭陳趁隙掙脫，陳逃往得天南街10號前。