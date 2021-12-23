通緝犯疑持槍藏永和公寓 與匪對峙警喊「住戶不要出來」

陳姓男子身背3條通緝、擁槍自重，警方知悉他窩藏在新北市永和區某民宅4樓製槍，今早持票抓人，不料他卻開窗逃逸，更攀上頂樓，跳去隔壁棟民宅逃亡；警方最終開11槍，他左大腿中槍遭貫穿就逮。陳男前科累累，出獄後習慣攜槍，警方順利逮捕後不諱言稱，若他開槍傷警，霹靂小組可能會將他擊斃。

據了解，陳男（46歲）是警方的頭痛人物，2004年時因為拒捕，持手榴彈跟警方對峙近7小時，被逮後入獄關了8年；出獄後重操舊業，警方今年3月獲報他製槍，尾隨至西門町逮人，沒想到他盤查時突然從口袋掏出改造手槍，近距離朝員警開1槍。

陳男開槍事後被逮，檢警偵訊時他自稱有「漸凍症」，檢方諭令10萬元鉅額交保，孰料他沒有到庭，今年8月再遭通緝。警方日前再接獲線報，知悉他在永和區福和路民宅租屋、自建兵工廠製槍，蒐證多時，持拘票、搜索票登門逮人。

警方多日跟監後知悉他作息，發現他足不出戶、早上睡覺，今天早上7點多率領大批警力，動員新北市刑大、永和警方、板橋警方、保大霹靂小組等4單位共25人，大動作部署逮人。

警方才破門，外圍員警就看到陳男打開鐵窗逃生窗逃亡，警方用肉眼看，見他口袋鼓鼓、又不時將手放口袋，認為他擁槍，因此不敢大意，繃緊神經開始對峙。

警匪對峙半小時，警方怕他闖入民宅內挾持人質，當場高喊「住戶不要出來、關緊門窗」，還找來陳男的女友心戰喊話，不料他仍不願就逮。

警方趁他坐在隔壁棟民宅3樓窗外時，瞄準他左腿開槍，見他中彈後無力，立刻將他逮捕。員警上銬時他不發一語，見他鮮血直流，遂將他送新店慈濟醫院救治，目前已無大礙。