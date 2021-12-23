快訊

羽球／戴資穎美技「定格」山口茜 入選世錦賽五大反拍之首

「蕾宏大戰」時事夯入學測考題？ 教師提醒：這2科機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王力宏風波延燒！王朝903誰的女友輕生？藝人點名引聯想

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

27歲吳姓女子2016年在台北市松山區王朝大酒店輕生，藝人彈頭昨在臉書貼文議論王力宏感情事件，卻意外標註「王朝903是誰的女朋友上吊？」，讓人聯想到該起輕生案件。據了解，吳女被發現身亡後，警方和葬儀社人員趕往處理時，飯店突然停電，加上吳女的死狀淒慘，當時引起媒體爭相報導。

2016年10月27日，吳女因在臉書咒罵她的黃姓閨蜜，還用指甲油寫下斗大「下地獄」紅字，她的友人看見貼文後聯繫不到她，察覺有異報案。警方透過手機定位查出吳女人在王朝大酒店，趕抵飯店破門驚見吳女輕生。

吳女當時在臉書寫下「偷拍偷存我私人檔案的好閨密，口口聲聲說的真心太噁心了」、「你永遠要記得，你怎麼敲敲打打幾個字害死一條人命，就祝你每一個夜晚都好眠，我一定夜夜相伴」等字眼。

警方勘驗吳女手機發現多起她跟黃女的爭吵紀錄，據了解，吳女與黃女都是某位重量級歌手的女粉絲，兩人疑不滿對方「搶愛」該歌手，爭吵後，吳尋短。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

藝人彈頭昨在臉書議論王力宏感情風波，意外指出「王朝903是誰的女朋友上吊？」引人揣測。圖／翻攝自彈頭臉書
藝人彈頭昨在臉書議論王力宏感情風波，意外指出「王朝903是誰的女朋友上吊？」引人揣測。圖／翻攝自彈頭臉書

酒店 停電 偷拍 王力宏 王朝酒店

延伸閱讀

徐若瑄3度澄清無介入王力宏婚變 律師揭最佳反擊法：很無奈

韓冰遇到林秉樞或王力宏怎麼辦？韓國瑜：年輕人自己做主

小氣惹禍？李靚蕾握毀滅式證據 網揪細節：王力宏活該

新聞台王力宏報太多？ NCC證實收到9件申訴

相關新聞

警連開11槍！1嫌腿部中彈送醫、2男屋內被逮 破獲槍枝改造工廠

新北市警方掌握線報，被鎖定許久的通緝犯躲藏在永和福和路一處3樓公寓，心北市永和分局、刑大及保大霹靂小組荷槍實彈前往逮人，不料該名通緝犯見警上門，奪門跳上雨遮，警方見狀立刻開槍制止。

王力宏風波延燒！王朝903誰的女友輕生？藝人點名引聯想

27歲吳姓女子2016年在台北市松山區王朝大酒店輕生，藝人彈頭昨在臉書貼文議論王力宏感情事件，卻意外標註「王朝903是誰...

5年前王朝輕生案 警打電話回報竟聽見女聲「我在你後面」嚇跑出房

台北市松山區王朝大酒店2016年發生1起27歲女房客輕生事件，1名警員入內摸黑搜索，搜到一半發現頭部遭異物碰觸，抬頭一看...

影／新北警開11槍圍捕3男1女 查獲6把槍枝已上膛

新北市警方上午掌握線報，新北市永和分局、刑大及保大霹靂小組荷槍實彈前往永和區福和路逮人。陳姓槍砲嫌犯今年3月在西門町附近...

林秉樞案 檢再傳高嘉瑜

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，新北地檢署本周再度傳喚立委高嘉瑜，確認提告內容，尚未請高嘉瑜確認相關證物內容。

廣角鏡／民宅驚爆 揪出製毒工廠

台南一偏僻民宅上月爆炸起火，三名男子逃逸，消防救災發現屋內堆放一百多公斤不明化學物品且瀰漫著臭味，通報警方果然查出是製毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。