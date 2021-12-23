王力宏風波延燒！王朝903誰的女友輕生？藝人點名引聯想

27歲吳姓女子2016年在台北市松山區王朝大酒店輕生，藝人彈頭昨在臉書貼文議論王力宏感情事件，卻意外標註「王朝903是誰的女朋友上吊？」，讓人聯想到該起輕生案件。據了解，吳女被發現身亡後，警方和葬儀社人員趕往處理時，飯店突然停電，加上吳女的死狀淒慘，當時引起媒體爭相報導。

2016年10月27日，吳女因在臉書咒罵她的黃姓閨蜜，還用指甲油寫下斗大「下地獄」紅字，她的友人看見貼文後聯繫不到她，察覺有異報案。警方透過手機定位查出吳女人在王朝大酒店，趕抵飯店破門驚見吳女輕生。

吳女當時在臉書寫下「偷拍偷存我私人檔案的好閨密，口口聲聲說的真心太噁心了」、「你永遠要記得，你怎麼敲敲打打幾個字害死一條人命，就祝你每一個夜晚都好眠，我一定夜夜相伴」等字眼。

警方勘驗吳女手機發現多起她跟黃女的爭吵紀錄，據了解，吳女與黃女都是某位重量級歌手的女粉絲，兩人疑不滿對方「搶愛」該歌手，爭吵後，吳尋短。