影／買家、仲介都同夥 詐團藉買高價靈骨塔詐百人 遭押

台中市吳姓男子有詐騙前科，他用不明管道，取得南投縣有投資靈骨塔的民眾名單，在今年初假冒殯葬業、買家，向民眾謊稱，可代為銷售靈骨塔，但需先加購內膽、骨灰罈等物品，收取鑑定、服務、公證費，刑事局中打獲報後，在今年8月、12月間收網，帶回吳姓男子等涉案8人，初步清查被害人超過百人，被詐金額已破500萬，全案移送南投地檢署後，8人都遭聲押獲准。

刑事局中打第二隊在今年初獲報，有歹徒掌握投資靈骨塔的民眾名單後，假裝殯葬業者、買家，向被害人謊稱，有管道可銷售靈骨塔，但需加購骨灰罈、內膽、神主牌位等週邊商品，才能高價出售，藉機收取「鑑定費」、「服務費」、「公證費」等，藉此向被害人詐財。

刑事局中打第二隊與南投縣刑大成立專案小組，並報請南投地檢署檢察官鄭文正指揮偵辦，先在今年8月間，循線查獲黃姓成員後，再循線追查，查出幕後是有詐欺前科的吳姓男子（33歲）為首，全案在本月8日下午3時許，分頭在台中市太平、東區、南區等地，帶回涉案8人，查扣本票、買賣合同、服務費收款證明、手機、筆電、霰彈等贓證物。

辦案人員調查，吳姓男子虛設「詠詮物業企業社」公司，對外以殯葬業委外人員「經理」、「副理」、「主任」等職務自稱，輪流向被害人告知，有塔位可以買賣，接著再以自己人佯裝具有資力的企業老闆，表明願以高價購買靈骨塔，取信被害人。

辦案人員發現，有被害人以為投資多年的靈骨塔終於可解套，樂於與吳等人簽訂契約，有一名被害人簽下5000多萬的買賣契約，但沒想到鉅款沒收到，卻還被吳等人騙走40多萬。

刑事局中打目前掌握名單有超過百人受騙，已作筆錄的有17人，被詐金額為500多萬，全案警詢時，吳等人對案情避重就輕，也不交代名單來源，全案警詢後，依詐欺、組織犯罪等罪，移送南投地檢署後，檢方聲押吳姓男子等8人獲准。