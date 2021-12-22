破獲擄人勒贖案 嘉市警局奪3項國家警光獎
嘉義市警察局偵破擄人勒贖、暴力犯罪集團等社會重大案件，囊括「國家警光獎」3個獎項，分別為團體組「偵查犯罪類」優等及個人組「反黑肅槍類」2項優等。頒獎典禮於今午3時在內政部警政署舉行，團體組由局長黃建榮代表嘉市警局、個人組部分由第一分局偵查隊隊長邱國揚及刑事警察大隊偵查佐陳保羽，接受中華民國警察之友總會頒發獎座表揚。
隊長邱國揚破獲擄人勒贖及多起槍砲案獲「反黑肅槍類」優等事跡，今年1月下旬嘉義市轄區發生擄人勒贖案，嫌犯取得贖金3千萬元後釋放被害人，案經嘉市警局掌握相關情資，成立專案小組，召開專案會議迅速掌握涉案犯嫌身分，鎖定犯嫌高雄市藏匿處所及贓款可能藏匿地點，並於3月3日局長黃建榮親自率隊至高雄市坐鎮指揮，對多名犯嫌藏匿處所同步圍捕。
當天上午圍捕過程中，遭遇李姓主嫌李頑強抵抗，駕車衝撞警方車輛並朝圍捕員警開槍，警方以火力壓制反擊，李嫌中槍送醫不治，另3名嫌犯於當日同步落網，事後追回贓款1千7百萬餘元，起獲底火式槍枝2枝及空氣槍3枝、子彈55顆、海洛因及安非他命等贓證物，而另名逃逸嫌犯亦在警方鍥而不捨追查下，全數落網。起獲仿GLOCK17手槍1枝、改造手槍5枝、長短空氣槍18枝及各類子彈159顆、贓款1千7百萬餘元、海洛因、安非他命及珠寶等贓證物。
偵查佐陳保羽破獲暴力犯罪集團獲「反黑肅槍類」優等事跡；陳員2021年間提報B類治平專案目標林嫌，並查獲拘提B類治平專案目標林嫌及旗下成員李嫌涉及組織犯罪條例案等暴力犯罪集團16人到案以及另名治平專案目標高嫌，並查獲拘提B類治平專案目標高嫌及旗下成員何嫌涉及組織犯罪條例案等暴力犯罪集團10人到案。
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