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男種大麻扯「緩解氣喘」求減刑 法院：無可憫恕判2年10月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

大麻示意圖。圖／報系資料照
大麻示意圖。圖／報系資料照

桃園黃姓男子在夜店取得大麻種子回租屋處當起小農，成功種出2株大麻被搜索查獲，黃落網自稱「是為了緩解氣喘才種大麻」求減刑，法院以他不循正規醫療難認顯可憫恕，考量種出數量低，以司法院釋字第790號解釋減刑後，依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪判他2年10月，可上訴。

檢警調查，黃男2019年在台北信義區某夜店，向身分不詳自稱「MIKE」人士以1萬元購買1包大麻，並搜集上面殘留約70至80顆的種子，去年1月至9月間在桃園市的租屋處自行栽培，待發芽後再移植到盆栽內，還添購專業設備模擬日照，成功種出2株大麻活株。

審理時，黃僅坦承意圖供製造毒品而栽種大麻，否認製造第二級毒品，辯稱他的大麻都還在成長期，葉子是因為病蟲或枯掉才剪下來或自然掉落，否認有以人工方式烘乾製造，至於屋內的風扇、抽風風扇等，他也說是為了房間散熱。

法院認為，黃屋內風扇雖直接吹拂大麻，但應屬栽種時調節室內溫濕度所用，並非使剪下大麻枝葉乾燥，另抽風設備安裝在靠天花板處，僅能認定用於房間通風，認為檢察官論告時，僅以風扇、抽風風乾設備推論黃有以人工方式烘乾大麻，尚嫌速斷，難認有製造第二級毒品。

但法院指出，黃將大麻種子散播、水耕及以設備模擬日曬等，其栽種行為明確，且黃2018年8月才因毒品案執行完畢，這次再犯構成累犯，考量黃犯意圖供製造毒品而栽種大麻是5年以上重罪，但他種植大麻數量非巨，依司法院釋字第790號解釋減輕其刑。

黃的辯護人還說，黃男本身患有氣喘，是為了緩解症狀才萌生栽種大麻之意，也沒有流入市面販賣，犯後坦承深具悔意，請求在依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院審酌，就算黃重大麻是為了緩解氣喘，但他不循正規方式治療，難認有顯可憫恕情形，而且已經依釋字790號解釋減刑，不再用第59條替他減刑，審理後依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，累犯，判2年10月。

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