洗錢洗出口碑 父當車手姐幫藏虛擬幣冷錢包都遭逮

翁姓男子靠操作虛擬貨幣買賣幫詐騙集團洗錢，不到1年就以「快速兌現、有信譽」口碑在詐騙界打響名號；刑事局今年發現一宗詐騙集團2周內騙取70名被害人共約1100萬，查出翁負責洗錢，日前衝破其3處據點，查獲共值新台幣213萬的泰達幣、SOL幣及現金，逮捕翁、翁父、翁姐及水房成員共16人，詢後依詐欺、洗錢罪嫌送辦。翁遭羈押禁見，其餘人10至30萬不等交保。

警方調查，翁男（46歲）有洗錢前科，專責幫詐團洗錢，偶爾派車手幫詐團領款，某次行動因人手不足，託他父親充當車手，未料遭逮；翁每次兌幣成功可獲12%到16%不等報酬，再分給共犯，還將贓款洗成泰達幣、SOL幣存入冷錢包，寄放在他胞姊的租屋處。

警方查出，翁靠「同行」介紹與該詐團認識；詐團聘用工程師設計假投資網站，指揮共犯收購人頭帳戶，「話術」被害人將款項匯入人頭戶，再派車手領款。

此時翁等人迅速逐層轉帳，再轉至國外虛擬貨幣交易所購買多種虛擬幣，或利用場外交易將贓款變賣變現。

警方說，2周內，該詐團就騙得1100萬新台幣，將往上追溯詐團，呼籲民眾勿遭標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明、獲利率顯然不合理的投資網站吸引。