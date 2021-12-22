快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗錢洗出口碑 父當車手姐幫藏虛擬幣冷錢包都遭逮

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

翁姓男子靠操作虛擬貨幣買賣幫詐騙集團洗錢，不到1年就以「快速兌現、有信譽」口碑在詐騙界打響名號；刑事局今年發現一宗詐騙集團2周內騙取70名被害人共約1100萬，查出翁負責洗錢，日前衝破其3處據點，查獲共值新台幣213萬的泰達幣、SOL幣及現金，逮捕翁、翁父、翁姐及水房成員共16人，詢後依詐欺、洗錢罪嫌送辦。翁遭羈押禁見，其餘人10至30萬不等交保。

警方調查，翁男（46歲）有洗錢前科，專責幫詐團洗錢，偶爾派車手幫詐團領款，某次行動因人手不足，託他父親充當車手，未料遭逮；翁每次兌幣成功可獲12%到16%不等報酬，再分給共犯，還將贓款洗成泰達幣、SOL幣存入冷錢包，寄放在他胞姊的租屋處。

警方查出，翁靠「同行」介紹與該詐團認識；詐團聘用工程師設計假投資網站，指揮共犯收購人頭帳戶，「話術」被害人將款項匯入人頭戶，再派車手領款。

此時翁等人迅速逐層轉帳，再轉至國外虛擬貨幣交易所購買多種虛擬幣，或利用場外交易將贓款變賣變現。

警方說，2周內，該詐團就騙得1100萬新台幣，將往上追溯詐團，呼籲民眾勿遭標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明、獲利率顯然不合理的投資網站吸引。

該起專案由台北地檢署、刑事局偵二大隊、大安分局、鐵路警察局台北分局、土城分局、清水分局共辦，今年10月13日、11月17日、12月8日分別在中壢、新竹、新莊的社區大樓逮捕翁等16人，查獲現金129萬6700元，也在翁的胞姊租屋處查獲2個虛擬貨幣冷錢包，包裡有2萬4739顆泰達幣及29.97顆SOL幣。

警方執行3次攻堅行動衝破翁男的水房據點，查扣現金129萬6700元、2萬4739顆泰達幣、29.97顆SOL幣。記者蔡翼謙／翻攝
警方執行3次攻堅行動衝破翁男的水房據點，查扣現金129萬6700元、2萬4739顆泰達幣、29.97顆SOL幣。記者蔡翼謙／翻攝
警方執行3次攻堅行動衝破翁男的水房據點，查扣現金129萬6700元、2萬4739顆泰達幣、29.97顆SOL幣。記者蔡翼謙／翻攝
警方執行3次攻堅行動衝破翁男的水房據點，查扣現金129萬6700元、2萬4739顆泰達幣、29.97顆SOL幣。記者蔡翼謙／翻攝
警方執行3次攻堅行動衝破翁男的水房據點，查扣現金129萬6700元、2萬4739顆泰達幣、29.97顆SOL幣。記者蔡翼謙／翻攝
警方執行3次攻堅行動衝破翁男的水房據點，查扣現金129萬6700元、2萬4739顆泰達幣、29.97顆SOL幣。記者蔡翼謙／翻攝

洗錢 詐騙集團 車手

延伸閱讀

詐團百萬贓款追出4億兩岸匯兌 華耀董座50萬交保

90萬積蓄全沒了！他玩虛擬貨幣慘遭駭客入侵 「兩疏失」血本無歸

相關新聞

洗錢洗出口碑 父當車手姐幫藏虛擬幣冷錢包都遭逮

翁姓男子靠操作虛擬貨幣買賣幫詐騙集團洗錢，不到1年就以「快速兌現、有信譽」口碑在詐騙界打響名號；刑事局今年發現一宗詐騙集...

穿魷魚遊戲參賽者服裝搶銀行 免驚！原是新莊防搶演練

「搶劫！把錢交出來」今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區農會丹鳳分部，實施「聯合攔截圍捕實警演練」。兩名員警特別商...

嘉義地檢抗告成功 10億元發臭大麻終可銷燬

嘉義地檢署今年2月間破獲全台最大宗10億元大麻，至今扣押時間超過10個月，這些贓證物保存不易且發出惡臭，嘉義地檢聲請裁定...

陸配夥兒欲趁三級警戒牟利 200萬口罩全假「MIT」遭訴

台中市姚姓陸配與國內口罩廠商有合作關係，今年5月間，她未經衛福部許可，與陳姓、廖姓業者合作，取得「Made in Tai...

透天厝火警讓製毒工廠曝光！消防人員：一進火場就覺得怪

台南市佳里區海澄里1戶透天厝11月24日發生爆炸引發火警，台南市消防局據報動員15車31人前往搶救，指揮官佳里消防分隊長...

影／魷魚遊戲悍匪搶銀行挾質女警 金山警防搶演練逼真

「不要動，錢拿出來！」新北市政府警察局金山分局昨在淡水信用合作社舉行防搶演練，2名分別頭戴知名影集「魷魚遊戲」面具與紅色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。