穿魷魚遊戲參賽者服裝搶銀行 免驚！原是新莊防搶演練

「搶劫！把錢交出來」今天上午10時許，新北市新莊警分局於新莊區農會丹鳳分部，實施「聯合攔截圍捕實警演練」。兩名員警特別商借，穿著韓國今年最火紅的影集「魷魚遊戲」參賽者服裝假扮搶匪，吸引不少路人圍觀搶拍。不但達到防搶宣導效果，也為這嚴肅緊張的防搶演習增添一些趣味。

警方表示，有鑑於農曆春節即將來到，民眾往來於金融機構提領現金愈趨頻繁。在今天上午10時許，新莊警分局集結大批警力，於新莊區農會丹鳳分部實施「聯合攔截圍捕實警演練」，除藉此防搶演練考驗金融機構「自衛編組能力」外，也希望提升基層員警處理銀行搶案實務經驗。

警方指出，此次防搶演練，為了能吸引民眾注意，強化宣導防搶效果。朱姓、鐘姓兩員警，特別與人商借穿著韓國今年最火紅的影集「魷魚遊戲」參賽者服裝扮演搶匪。只見演練開始，兩名「偽搶匪」手持著玩具槍，衝進新莊區農會丹鳳分部對著臨櫃人員大喊「搶劫！把錢交出來！不給錢老子就開槍殺光你們！」的台詞。

過程中還煞有其事壓住一名保全員，等到假搶劫現金得手，兩名「偽搶匪」駕車逃逸，整個搶劫演練過程逼真，「魷魚遊戲」戲服吸晴，引來不少民眾圍觀搶拍。此外，為訓練基層警機動攔截能力，警方也規劃逃逸路線，警力從中正路、迴龍捷運站、新北大道七段、壽山路演練圍捕。