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嘉義地檢抗告成功 10億元發臭大麻終可銷燬

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署今年2月間破獲全台最大宗10億元大麻，至今扣押時間超過10個月，這些贓證物保存不易且發出惡臭，嘉義地檢聲請裁定銷毀卻遭嘉義地院駁回，地檢向台南高分院提出抗告後，終於獲嘉義地院裁定同意銷毀，這件全台最大宗的10億大麻案銷毀爭議，終於告一段落。

據了解，這件10億元大麻案，由於有惡臭味、保存不易，檢方聲請院方銷毀，但嘉義地院認為贓證物要等判決確定才能銷毀，所以駁回。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，當時嘉義地院認為在判決確定以前不適合銷燬，只是2月間查獲時暫存在地檢署地下室時味道就很重，因為保管不易且有味道所以才會聲請銷燬，目前這些大麻因為要採樣都移到法務部調查局，如今可以銷燬，事件終於告一段落。

嘉義地檢署今年破獲葉姓男子等16人涉嫌栽種、製造及販賣大麻一案，扣得價值近10億元的第二級毒品大麻植株2615株，成品21.7公斤等物一案，案經起訴後，檢察官陳昱奉依毒品危害防制條例第18條第2項規定及「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」規定向法院聲請裁判確定前銷燬，嘉義地方法院裁定駁回，檢方向高等法院台南分院提出抗告，經該院撤銷發回嘉義地院重新審理後，於12月13日裁定准許就扣案之毒品於判決確定前銷燬，嘉義地檢署將俟裁判確定後，儘速辦理銷燬作業。

嘉義地檢署抗告成功，10億元大麻終於可以進行銷燬。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署抗告成功，10億元大麻終於可以進行銷燬。記者李宗祐／攝影

嘉義 大麻 毒品

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