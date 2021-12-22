嘉義地檢抗告成功 10億元發臭大麻終可銷燬

嘉義地檢署今年2月間破獲全台最大宗10億元大麻，至今扣押時間超過10個月，這些贓證物保存不易且發出惡臭，嘉義地檢聲請裁定銷毀卻遭嘉義地院駁回，地檢向台南高分院提出抗告後，終於獲嘉義地院裁定同意銷毀，這件全台最大宗的10億大麻案銷毀爭議，終於告一段落。

據了解，這件10億元大麻案，由於有惡臭味、保存不易，檢方聲請院方銷毀，但嘉義地院認為贓證物要等判決確定才能銷毀，所以駁回。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，當時嘉義地院認為在判決確定以前不適合銷燬，只是2月間查獲時暫存在地檢署地下室時味道就很重，因為保管不易且有味道所以才會聲請銷燬，目前這些大麻因為要採樣都移到法務部調查局，如今可以銷燬，事件終於告一段落。