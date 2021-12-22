陸配夥兒欲趁三級警戒牟利 200萬口罩全假「MIT」遭訴

台中市姚姓陸配與國內口罩廠商有合作關係，今年5月間，她未經衛福部許可，與陳姓、廖姓業者合作，取得「Made in Taiwan」、「MD」雙鋼印模具後，並由兒子調校、維修機器，在潭子區雇廠生產非法的醫療用口罩，刑事局與台中市刑大在今年8月、9月發動兩波搜索查獲，台中地檢署偵結，依違反醫療器材法，起訴姚女等4人。

判決指出，中國大陸籍姚姓女子（44歲）與陳姓兒子都是依親在台灣居住，她與國內口罩製造廠商有合作關係，她兒子也具備口罩製造機維修、調校技術。

姚女在今年5月下旬，發現台灣新冠肺炎疫情爆發，升級三級警戒，她認為製造醫用口罩有利可圖，找來陳姓、廖姓業者一起合作，並取得「Made in Taiwan」、「MD」雙鋼印模具，在潭子區租賃工廠，生產非法的醫療用口罩。

姚女生產的口罩，會以每片0.65元的價格，支付給負責協助的陳姓、廖姓業者，另外找來不知情的外籍移工協助製作、包裝、封箱，並將口罩移往大安、大肚、龍井、潭子等地的倉庫存放。

刑事局、台中市刑大獲報後，在今年8月、9月間展開兩波搜索，查獲47萬2300片口罩、市價逾200萬，初判尚未流入市面，姚女所生產的口罩，經過台中市食藥處抽測檢驗後，認定該批查扣口罩的「細菌過濾效率」、「壓差」達醫療口罩規定，但姚女無生產許可，仍屬違法。

檢警偵辦時，姚女與其兒子都矢口否認涉案，辯稱「只有販售製造口罩的機器跟生產布料」，不過與姚女一起合作的陳姓、廖姓業者則是都承認犯罪，另外陳雇用的工廠員工也證稱，都是依照陳與姚女的指示生產單鋼印（一般防護用）與雙鋼印（醫療用）口罩。