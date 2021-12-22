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寫作光宙的Pikachu？日本「漢字魔力」命名學

影／魷魚遊戲悍匪搶銀行挾質女警 金山警防搶演練逼真

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

「不要動，錢拿出來！」新北市政府警察局金山分局昨在淡水信用合作社舉行防搶演練，2名分別頭戴知名影集「魷魚遊戲」面具與紅色帽T的搶匪，進入銀行臨櫃大廳行搶並脅持由女警扮演的人質，經警方實施攔截圍捕後在萬里一帶將搶匪圍捕到案，演習過程逼真。

年關將近，警方加強防搶演練，金山警分局模擬歹徒在金山區淡水信用合作社持槍強盜鉅款，並挾持人質後駕車逃逸，警方於台二線沿線設置攔截點圍捕，並利用科技設備追蹤，搶匪突破重圍躲藏到萬里山區後，遭到「快速打擊犯罪特警隊」以優勢警力一網成擒。

飾演雙男持槍男搶匪的員警動作到位，舉手投足囂張凶狠，飾演人質的胡姓女警，在模擬遭擄時發揮演技，聲嘶力竭跪地求救遭到歹徒拉扯的過程，讓在場提領金錢的民眾差點拿起手機要報警，員警說明是防搶演練。還有民眾直呼好逼真，還有人以為在拍片，直拿手機要拍照。

金山警分局表示，即時運用科技進行攔截圍捕，轄區各金融機構、賣場、銀樓、投注站、當舖業者都應隨時提高警覺，隨時與警方保持聯繫與互動，以有效防制強盜、搶奪等刑案發生。

魷魚遊戲悍匪搶銀行挾質女警，金山警防搶演練逼真。圖／金山警分局提供
魷魚遊戲悍匪搶銀行挾質女警，金山警防搶演練逼真。圖／金山警分局提供
魷魚遊戲悍匪搶銀行挾質女警，金山警防搶演練逼真。圖／金山警分局提供
魷魚遊戲悍匪搶銀行挾質女警，金山警防搶演練逼真。圖／金山警分局提供
魷魚遊戲悍匪搶銀行挾質女警，金山警防搶演練逼真。圖／金山警分局提供
魷魚遊戲悍匪搶銀行挾質女警，金山警防搶演練逼真。圖／金山警分局提供

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