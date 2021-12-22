台南民宅製毒爆炸2嫌燒傷 警意外查獲市價8千萬毒品

台南市佳里區一處偏僻民宅11月24日發生火警，消防人員救災時，發現屋內堆放不明化學物品且瀰漫臭味，懷疑是製毒工廠，佳里警分局通報市警局鑑識中心到場採證，並成立專案小組追查，黃姓及陳姓2名嫌犯遭燒傷後自行前往就醫 ，警方陸續逮捕到案後，全案依毒品罪嫌送辦，因供詞避重就輕，檢察官聲押獲准全案續追毒品來源及共犯。

佳里分局代理分局長陳嘉得表示，黃（32歲，台南人）和龔（26歲，屏東人）2名嫌犯，當時是在提煉毒品，疑似因為經驗不足，比例調配不當，導致爆炸起火燃燒引發火警，意外讓製毒工廠曝光，當場查獲122公斤的甲基卡西酮（俗稱喵喵）的三級毒品之半成品與原料。

據指出，該透天厝是今年8月多租出，據了解了3名男子陸續搬入原料，但房東和鄰居都未察覺，在透天厝3樓設製毒工廠，引發火警時也有百分之十的二度燒燙傷，自行前往成大及高雄國軍總醫院就醫，第一時間掌握涉嫌對象後，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，將2名涉嫌人逮捕到案，待傷勢穩定出院後釐清案情，2人到案後對供詞避重就輕，檢察官報請法院聲押獲准後將持續擴大追查毒品來源及是否有其他共犯涉案。

警方指出，本案製作的毒品可以做成毒品咖啡包，初估約可製成10萬毒咖啡包，以每包市價800元估可獲利8千萬元，幸及時查獲，可避免民眾遭禍害；「喵喵」作用類似搖頭丸，國外已有多起施用造成死亡案例，服用後可能會導致流鼻血、幻覺、噁心、嘔吐、妄想等副作用，長期使用也可能導致陽痿，甚至賠上性命。