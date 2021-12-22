影／不爽超商店員勸「戴好口罩」 新莊火爆男開BB槍洩憤

新北市新莊區33歲林姓男子，昨天凌晨進入連鎖超商內買口罩，被店員一句「戴好口罩」惹怒，持BB槍朝店外開槍洩憤。經警方追緝循線將人逮捕到案。偵詢時林嫌辯稱，是不爽店員態度不好才會開槍。警詢後依恐嚇罪嫌將其函送法辦，另未戴口罩則交由衛生單位裁罰。

據了解，林姓男子（33歲）以打零工維生。昨天凌晨近2時許，他先騎了一輛機車，到新北市新莊區建國一路，一家連鎖便利超商內買飲料，隨即步出超商騎車離開。

近1小時後，林男又騎車返回，二度進入店內準備購買口罩。孰料，39歲魏姓店員見林男又沒戴口罩進入，脫口一句「戴好口罩」，此話一出卻惹怒了林男，認定魏姓店員態度不佳，氣得撂話「不買了」，直接轉頭離開。

林男負氣騎車離開，返家途中越想越氣，他先騎行繞著超商店外一圈，隨後再折返回店門外，一見魏姓店員正在店外抽菸，頓時怒火中燒，掏出一把BB彈空氣槍，朝著店外天空擊開一槍隨即騎車逃逸。

突來的鳴槍嚇到魏姓店員，趕緊躲進店內報警處理。警方獲報立即派員到場，經調閱店內、路口監器畫面鎖定林男涉嫌，4個小時後，於昨上午7時許，循線於新莊區福營路195巷口將人逮捕到案。