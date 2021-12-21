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勒死債主棄屍後跨縣市自首 凶嫌今晚聲押獲准

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

雲林蘇姓男子與林姓男子有債務糾紛，本月15日蘇男南下討債，雙方爆發口角，林男持電線將蘇男勒死後棄屍茂林山區，事隔5天後，昨凌晨自首殺人，高雄地檢署今下午複訊後聲請羈押獲准。

林男（34歲）在高雄大寮區一間拖板車公司工作，收入微薄，因急用錢向蘇男（26歲）借了9萬元，協議林男每月要還3000元。

但林男後來還不出錢，蘇男本月15日傍晚5時許約林男至林工作地點討論還款，雙方一言不合打起來。

欠錢的林男隨手撿地上的電線勒住蘇男脖頸，將蘇勒死，再駕駛蘇的轎車將蘇男屍體載到茂林山區棄屍，回到仁武後棄車搭計程車回到犯案地點，騎自己機車返回屏東住家。

事隔5日，林男疑似良心不安，昨天凌晨到屏東縣警局自首，並帶警方指認棄屍與棄車地點，經蘇男家屬指認，確定為失聯多日的蘇男。

昨晚間法醫漏夜解剖，因蘇男死亡超過3天，身體上半部已經明顯腐爛，頸部有細金屬活結纏繞住，另有肋骨骨折等，呼吸道及食道有遭壓迫出血及窒息現象，詳細死因待解剖報告出爐後才能確定。

林男供稱，是蘇男打他一巴掌，才會氣到勒死蘇男；因解剖完成已經深夜，林嫌拒絕夜間詢問，今上午補詢釐清相關疑點後，下午移送地檢署複訊，檢方傍晚聲押，晚間雄院裁准羈押。

涉嫌勒死蘇男的林姓男子，今晚間法院裁定羈押。圖／讀者提供
涉嫌勒死蘇男的林姓男子，今晚間法院裁定羈押。圖／讀者提供

棄屍 屏東縣 自首 殺人

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