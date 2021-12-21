酒店女夥同家人殺害男友 檢警查出盜領470萬疑謀財害命

在酒店上班的林女夥同家人涉嫌殺害男友張男，彰化檢警查出，林女家人涉嫌盜領張男銀行帳戶存款470多萬元，研判林女和家人是謀財害命，為了金錢殺害張男。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成今天接受中央社記者訪問時說，案件仍在偵辦中，對於林女和家人殺人的動機無法透露。

家住北部的張姓男子失蹤多日，家屬在10月中旬向警方報案，警方在10月29日於彰化縣埔鹽鄉東螺溪發現1具水流屍，最後比對查出死者正是張男，檢警追查後發現，張男的女友為在酒店上班的林女，林女涉嫌夥同父母和弟弟殺害張男，而林女一家人也遭檢方聲請羈押禁見獲准。

檢警查出，林女曾連續3天，以1天領新台幣50萬元的方式從張男銀行帳戶領出150萬元，林女的家人接受檢警訊問時，無意間透露家中還放了從張男帳戶盜領的300多萬元，警方於是前往林女住處將現鈔載運回分局，清點後確認林女一家人盜領了470多萬元，研判林女一家人行兇動機為謀財害命。