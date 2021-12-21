口袋鼓鼓藏海洛因 工人小腿全黑辯吸毒止痛

北巿44歲林姓工人昨天開車行經警方路檢點被攔下，警方認為他眼神恍惚飄移，經他同意盤查車內及身上物品，發現林口袋「鼓鼓的」，追問之下，林主動交出口袋藏的2包海洛因，坦承有吸毒習慣，辯稱年輕做工腳受傷，長期靠吸毒止痛。警詢後將他依毒品罪嫌送辦。

警方調查，林是臨時工，有多起毒品前科，他昨天遭逮辯稱年輕時工作腳不慎受傷，長期疼痛難癒，才靠吸毒止痛，沒想到愈陷愈深，從此墜入吸毒深淵。

昨天林男穿短褲接受盤查，警方也發現他小腿幾乎全黑，疑似是受傷的後遺症，沒追問病情，只苦勸林男及早回頭，循正常管道就醫。