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口袋鼓鼓藏海洛因 工人小腿全黑辯吸毒止痛
北巿44歲林姓工人昨天開車行經警方路檢點被攔下，警方認為他眼神恍惚飄移，經他同意盤查車內及身上物品，發現林口袋「鼓鼓的」，追問之下，林主動交出口袋藏的2包海洛因，坦承有吸毒習慣，辯稱年輕做工腳受傷，長期靠吸毒止痛。警詢後將他依毒品罪嫌送辦。
警方調查，林是臨時工，有多起毒品前科，他昨天遭逮辯稱年輕時工作腳不慎受傷，長期疼痛難癒，才靠吸毒止痛，沒想到愈陷愈深，從此墜入吸毒深淵。
昨天林男穿短褲接受盤查，警方也發現他小腿幾乎全黑，疑似是受傷的後遺症，沒追問病情，只苦勸林男及早回頭，循正常管道就醫。
昨天下午1點20分，林開車行經台北市萬華區艋舺大道、雙園街口，該路口正是台北市保安警察大隊設置的路檢點，保大第二中隊小隊長顧憶東、警員林佳洵、林祺恩、林韋丞查獲林男持有2包海洛因（總毛重0.94公克、總淨重0.46公克）。
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