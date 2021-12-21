嘉市2男1女摩鐵毒趴 52歲男全裸陳屍浴缸

52歲厲姓男子昨天凌晨5點多與張姓男子、李女，到嘉義市1間汽車旅館休息，但另2人8點多先離開，再由友人打電話到汽旅櫃台，稱要找外套，房務人員一進房才驚見厲姓男子全身赤裸躺浴缸內，已明顯死亡；檢警相驗確認死者無外傷，查扣丟棄的吸食器，懷疑涉吸毒出意外，兩人涉毒品、遺棄致死罪嫌。

嘉義地檢署今天相驗，確認厲姓男子當時全身雖一絲不掛，但沒有外傷，排除他殺的可能，死因是否為吸毒引發，明天將解剖進一步釐清。

據了解，家住嘉縣、經營木材事業的厲姓男子，工作上認識34歲張姓男子、22歲李女，3人都曾涉及吸食毒品案，此次一起工作，3人昨天凌晨5點19分到嘉市的1間汽車旅館休息。

檢警查出，厲姓男子等3人當時疑在房內吸安非他命作樂，不料厲突然身體不舒服，走進廁所，躺在浴缸內，直到8點多櫃台通知退房時間到，張姓男子及李女於是留下他，駕駛他的小貨車離開，去找另名蕭姓友人。

張男與李女疑擔憂厲姓男子身體狀況，由蕭姓男子打電話到汽車旅館，稱「要找外套」，房務人員進房後，發現厲一絲不掛躺在浴缸，身旁還有排泄物，明顯死亡，趕緊報案，也回撥給蕭。

由於張姓男子為竊盜通緝犯，疑害怕被捕，李女帶另1男子開小貨車回到汽車旅館，檢警也從蕭姓男子撥到汽旅的電話號碼、監視器畫面比對，循線追出進房間之前，3人還去過超商，才釐清同房的是張姓男子、李女，李女也帶員警去世賢路一段與文化路口附近的路邊，找到安非他命吸食器，目前張仍在逃。

檢警在汽車旅館房內沒扣到毒品，李女供稱，當時要離開汽旅房間，去廁所搖了厲姓男子，他還回應、有意識，不過辦案人員對此說法存疑；由於兩人沒協助將厲送醫，是否涉遺棄致死，仍待釐清。