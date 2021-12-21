新北騎士遇巡邏員警心虛 安非他命玻璃球藏菸盒仍被逮

李姓男子今天半夜騎車載著徐姓友人，行經新店區安康路一段與碧潭路口時，遇到巡邏員警心虛逃逸，警方一路尾隨在後，最終將他攔下；警方盤查身分時，發現李男是毒品列管人口，在他身上的菸盒內查獲安非他命玻璃球、安非他命軟管等證物，詢後送辦。

新店警分局頂城派出所長劉宥辰、警員李兆豐，今天半夜近2點巡邏時，發現李男（25歲）形跡可疑、疑有逃跑跡象，跟在他機車後方，一路尾隨近一公里，最終趁他待轉、欲變換行車方向時，順利攔下。

警方盤查身分時，發現李男是毒品列管人口，正要詢問他身上是否有違禁品時，他卻突然轉身逃跑，警方立刻上前將他壓制在地，並喝令後座徐男（23歲）乖乖配合。