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大巨蛋工人墜樓骨折 北市勞動局：不排除停工
台北大巨蛋發生工安事故，一名工人今天上午在地下2樓施作工程時跌落至地下4樓，左大腿骨折。台北市勞檢處表示，已派員前往現場，若有缺失將開罰，有立即危險將勒令停工。
台北大巨蛋今天上午發生工安事故，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，約在上午9時30分，一名35歲男性施工人員在地下2樓進行防火工程項目，疑似施工時未注意管道間圍籬，不慎踩空從地下2樓跌落至地下4樓。
楊舜欽指出，工人墜樓時工地負責人就立即通報救援，由公司人員陪同就醫。工人左大腿骨折、意識清醒，事故發生工區管道間目前進行管制檢修。
台北市勞檢處主任秘書康水順向中央社記者表示，勞檢處接獲通報第一時間就派員前往現場了解狀況，若發現現場有設施、設備缺失，導致勞工陷入風險中，就會依法開罰，若有立即危險性，就會勒令停工。
康水順指出，目前了解狀況是墜樓勞工在地下二樓施做防火工程，因是在工作中受傷，初步可以判定屬於職災。
康水順強調，大巨蛋工程屬於高風險工地，勞檢處將持續一個月至少派員勞檢一次，確保勞工安全。
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