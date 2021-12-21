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基隆男網路自學栽種大麻 公寓住家打造如迷你溫室

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子在住處涉嫌種植2級毒品大麻，警方在陳家查扣13株大麻、173株幼苗及栽種器具，將他帶回偵詢後送辦。陳男供稱，在網路自學栽種大麻技術，檢警將追查陳男取得種子管道，擴大偵辦。

基隆警三分局今早表示，百福派出所昨天傍晚接獲情資，50多歲陳男在七堵區百福社區的住處，疑似栽種大麻。百福所長羅軒偉率領副所長陳維安和警員李國彰、邱國凱、張皓翔前往陳家查緝，經陳男同意進屋，果然發現大麻株。

員警清點共在陳家查扣大麻成株13株、大麻培養盒（含插枝幼苗）共17盒173株，其中2株枯黃，以及定時器2個、植栽棚架4個、生長燈2個、培養燈1台、溼度計2個、除濕機1個、營養液2瓶、酸鹼調節液1批、PH檢測器5台、乾燥大麻花13包（毛重549公克）、肥料1批、吸食煙斗3個、研磨器1個、大麻葉1盒及2支滴管。

陳男供稱，透過管道發得大麻種子後，利用從網路學到的大麻栽種技術，在自家栽種成功。檢警將持續查證陳男供述內容，追查種子來源，溯源偵辦。

陳姓男子涉嫌在家中種植2級毒品大麻，警方在陳家查扣成株、幼苗及栽種器具，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌在家中種植2級毒品大麻，警方在陳家查扣成株、幼苗及栽種器具，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌在家中種植2級毒品大麻，警方在陳家查扣成株、幼苗及栽種器具，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌在家中種植2級毒品大麻，警方在陳家查扣成株、幼苗及栽種器具，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝

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