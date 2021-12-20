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他看新聞見男子「很眼熟」 竟認出19年前強盜首腦

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

36歲郭定達2002年底某日自台南北上，與在報紙上刊登借款廣告的李男相約借款20萬元，雙方約定在新北市樹林區浮洲橋下停車場碰頭，未料郭定達到場後拿出玩具槍行搶，得手36萬元。今年初，李男在新聞上瞧見郭定達，驚覺「這不是搶我的人嗎？」向新北地檢署告發，檢方近日偵結，依強盜罪嫌起訴郭定達。

郭定達是強盜首腦，有強盜、殺人、殺人未遂等前科，曾因買賣車輛糾紛開槍殺人，事後被對方打傷，目前正在監服刑。

2002年底某日，郭定達開車自台南北上準備「假借款真搶劫」，他看報紙借款廣告找尋下手目標，按刊登的廣告聯繫李男，雙方約定在樹林浮洲橋下釣蝦場旁的停車場碰頭，借款20萬元。

兩人分別開車赴約，抵達現場後郭定達坐上李男車輛，李要求郭拿出證件、水電單確認身分，郭照做後卻拿出玩具槍脅迫李男交出財物，李男不敢抗拒，交出裝有36萬元黑色包包，郭定達得手後返回台南。

今年年初，李男在新聞上看到郭定達的照片，覺得十分眼熟，定睛一瞧竟發現是19年前的搶匪，向新北地檢署告發，檢方依郭定達承認犯罪，並比對兩人說法幾乎一致，認為郭有涉案，依強盜罪嫌起訴郭定達。

郭定達曾因車輛買賣糾紛開槍殺人，被對方人馬毆打成重傷送醫。圖／聯合報系資料照
郭定達曾因車輛買賣糾紛開槍殺人，被對方人馬毆打成重傷送醫。圖／聯合報系資料照

強盜 台南

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