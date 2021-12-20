獨／調查官上網買黑槍與50發子彈 火速記兩大過免職

調查局北機站調查官蔡侑霖涉嫌上暗網購買制式手槍和50發子彈，槍彈要寄出美國時被攔截查獲；刑事局日前搜索約談蔡男，檢方依槍砲罪命蔡男15萬元。調查局長王俊力今天在立法院表示會「從嚴、從重」處理，隨即指示副局長黃義村召開考績會，決議將蔡男記兩大過免職。

這是北機站近年第二起調查官涉弊重處事件。蔡侑霖擅長研究數位科技與蒐集偵防裝備，今年初他下載暗網瀏覽器，私下上「洋蔥」暗網用匿名與賣家交易一把制式手槍和50發子彈，槍彈從美國購買，採境外虛擬貨幣支付。原以為安全風險低，但寄出前被美國移民暨海關執法局攔截，查出買家在台灣，通知刑事局國際科。

警方一路追跳板IP和人頭手機查出蔡身分，日前會同調查局政風室主任孫致遠搜索北機站。現行法令，持有制式手槍是5年以上重罪，但蔡男購買的槍尚未從美果寄到台灣，嚴格來說不算持有，只能算是運輸未遂，但考績會認定蔡男身為執法人員，其行為被認定知法犯法，嚴重傷害調查局形象，決議記兩大過免職，之前蔡男已先改調總務處文書科。

蔡侑霖調查班54期，是剛入行不久的菜鳥調查官，隸屬北機站肅防二組，其父親是人事室退休調查官，父子局內風評都不差。蔡男曾協助清查航基站前組長徐宿良盜賣毒品金流、也偵辦員警貪汙案，這次捲入黑槍事件，住家與辦公室遭搜索，手機被扣押鑑定，震驚調查局。