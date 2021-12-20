影／石岡壩無名屍相驗應是落水失蹤翁 特徵在脊椎

台中市石岡水壩一處消波塊昨晚被發現一具屍體，身體已不全，警方鑑識初判，死亡時間最少3個月，檢察官今天和法醫相驗，

並採檢體化驗，研判是今年8月在附近落水失蹤的賴姓老翁，他和死者共同特徵，在脊椎有3支骨釘，老翁曾動手術的證據，檢警已採老翁家屬和無名屍的DNA比對中。

台中地檢署檢察官今天和法醫相驗，無名屍與今年8月7日在石岡壩上游石角溪落水失蹤老翁，特徵相符，77歲老翁當時因大雨溪水暴漲，落溪失蹤。

家屬說，他脊椎曾開刀，有3支骨釘，法醫今天查看無名屍，也發現其脊椎有3支骨釘，已分別採取死者肋骨帶回法醫研究所，也採取死者左小腿肌肉組織由鑑識中心帶回DNA親緣關係鑑定，比對老翁家屬的DNA，確認是否為親屬。

東勢警分局昨晚8點37分接到釣客報案，他在石岡區石岡水壩下游岸邊消波塊下抓蝦時，一直聞到腐臭味，認真查看，竟發現疑似手指及腐蛆，立即報警處理。

東勢分局派員警和鑑識小組到場調查，也通知台中市消防局派人協助，因屍體依於消波塊下方，經鑑識小組確認應為屍體，掛附於消波塊下方，初判屍體內臟已腐蝕，大體外觀表皮明顯已蠟化，初步研判死亡已超過3個月。