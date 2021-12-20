討債糾紛男涉勒斃債主後疑良心不安 凶嫌找信任警投案

高雄一名從事放款業務的26歲蘇姓男子在15日下午六點跟客戶接洽案件後即行蹤不明，家屬焦急萬分，在臉書發動協尋，結果有名屏東縣籍34歲林姓男子在屏東自首，自稱「殺了人」，屏東警方受理後，全案移請高雄市警局繼續偵辦，警方也在六龜山區尋獲失蹤男子遺體，全案進一步追查是否另有同夥

2021-12-20 12:46