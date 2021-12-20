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討債糾紛男涉勒斃債主後疑良心不安 凶嫌找信任警投案

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣刑警大隊肅竊組潘姓小隊長昨晚間到電話，林姓男子疑似良心不安透過朋友想找信任警察投案，潘小隊長與林姓男子約在屏東縣潮州鎮台一線省道旁，林姓男子將犯案情況說出後，小隊長將林嫌帶回刑大偵辦，並同步通知高市警局林園分局，全案曝光。

據了解，嫌犯林姓男子與蘇姓男子12月15日約在88快速道路橋下見面，雙方發生口角互毆，林姓男子疑將蘇男勒斃，將屍體載往高市六龜山區丟棄。據了解，林姓男子欠蘇姓男子約9萬元債務，兩人先前有相關借貸。

據了解，林男犯案後疑良心不安，想要找信任警察、窗口投案，透過朋友介紹下，找到屏縣刑警大隊肅竊組潘姓小隊長，林與潘姓小隊長先前不認識，潘姓小隊長昨休假，接獲訊息後，昨晚間10點跟嫌犯林男約在潮州鎮台一線南下車道附近碰面後，林將相關案情說出後，屏東刑大隨即通知轄區高市警局。

屏東縣警局刑大指出，全案交由高市警局偵辦，偵查不公開案情無法對外說明。

屏東縣刑警大隊。記者劉星君／攝影
屏東縣刑警大隊。記者劉星君／攝影

屏東縣 警察 六龜

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