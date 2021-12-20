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中古車行遭開槍留4彈孔 19歲槍手起訴涉教唆2人沒事

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區一家中古車行今年9月遭年僅19歲槍手惡意開槍，警方獲報後追出幕後還有涉嫌教唆犯案的48歲林男、46歲吳男，全案依法送辦。士林地檢署偵結，僅認定槍手犯未經許可持有手槍、恐嚇等罪嫌，幕後2人獲不起訴處分。

今年9月17日清晨5時許，承德路4段的中古車行，遭歹徒駕車至門口惡意開槍，鐵捲門遭射穿留下4個孔洞、室內玻璃破損。警方調查指出，林男和中古車行不詳人員發生嫌隙，疑似因股東債務糾紛心生不滿，和朋友吳男教唆19歲小弟王男持槍恐嚇。

槍擊案發生後，警方專案小組在中秋節4天連假加班辦案，21日晚上6時許，在新北市五股區發現作案車輛，從右前座找到1把GLOCK19型手槍、子彈1五顆、彈夾2個，警方22日早上4時許拘提王男到案。

起訴指出，王男不滿中古車行與老闆林男有恩怨，不甘老闆受怨氣，決定出命教訓對方，先載老闆到士林找吳男敘舊聊天，再利用空檔時間獨自1人帶著2把槍，GLOCK19型手槍及改造手槍、子彈19顆，開車前往中古車行朝鐵捲門開槍恐嚇，鐵捲門留下4個彈孔、玻璃破損不堪使用。

王男認罪，擔下所有罪行，林男和吳男均辯稱，不知道為何王男要去車行開槍。林男聲稱，如果有指示王男去開槍，怎麼會開自己的車，當天是心情不好，才去找認識10幾年的朋友吳男喝酒聊天；吳男辯稱，當天年輕人來了後私下離開，約10多分鐘後，聽到附近有槍砲聲，擔心會出事就搭計程車離開，否認教唆開槍。

檢方認為，依照現場監視器畫面證實王男獨自犯案，過程中未和林男、吳男接觸，難以僅憑曾經共同搭車事實，就認定有教唆。全案依照未經許可持有手槍子彈罪嫌、恐嚇、毀損罪嫌起訴。

士林警方今年9月拘提3名犯嫌到案，依照恐嚇等罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
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3名犯嫌涉嫌在案發前曾聚，檢方僅起訴鎗手。記者蕭雅娟／翻攝
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警方查獲2把改造手槍及15顆子彈。記者蕭雅娟／翻攝
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中古車行留下彈孔。記者蕭雅娟／翻攝
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中古車 恐嚇

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