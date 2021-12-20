曾開砂石車撞總統府入獄6年 男攜槍住旅館在桃園被逮

48歲男子張德正7年前駕駛砂石車衝撞總統府，因殺人未遂被判入獄6年，18日深夜北上入住桃園市八德區一家旅館，並因故換房，旅館人員昨天凌晨在原房間枕頭下發現一把手槍，且彈匣內還有7發子彈，馬上報警；警詢時張一度稱沒有活下去動力，對槍彈來源則說明不清，被依槍砲及恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦，今上午以5萬元交保候傳。

八德警分局指出，四維派出所昨天凌晨2時許接獲轄內旅館報案，稱員工在整理房間時發現槍枝，所長林俊廷等8名警力立即趕赴現場，並在床鋪枕頭下發現1把改造手槍，彈匣內還有7發改造子彈，當場查扣。

警方詢問旅館員工，得知是原入住該房間的房客反映房內電視遙控器故障，才讓他更換其他房間入住。警方立即前往該名房客入住房間，敲門後於門外警戒，趁張男友人開啟房門時，立即上前壓制，並在床上找到呼呼大睡的張德正，帶回所內詢問，隨後得知就是他在7年前駕駛砂石車衝撞總統府。

據了解，張男與父母同住台北市，但並不常回家，也沒有穩定工作。警方詢問他為何攜槍，他表示對司法十分失望，覺得沒有活下去的動力，原先是想到法院前做「最後一次的抗議」，但因朋友相約喝酒，便來赴約，酒後想睡覺才會入住旅館；至於槍彈來源，張則交代不清。

張德正於警詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪及恐嚇公眾罪移送法辦。桃園地檢署今天上午複訊後，讓他以5萬元交保候傳，詳細案情有待調查。

張德正2014年曾因認為司法不公，駕駛砂石車一頭撞進總統府，因殺人未遂罪判6年，去年3月出獄後，仍持續以徒步或騎Ubike等方式繞行總統府抗議。

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