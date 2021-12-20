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車內吸毒引警注意 慌亂中安毒藏腳底、後視鏡仍被查獲
高雄巿47歲傅姓男子昨深夜10時許，將轎車停妥在苓雅區福德二路停車場後，涉嫌在車內吸毒紓壓，但因車子維持怠速引來員警盤查，他雖迅速將毒品藏在後視鏡跟腳底，卻躲不過眼尖員警。
福德二路派出所巡邏員警昨天巡經這處停車場，傅男坐在未熄火的車上大口吸安；由於深夜車輛停妥卻未熄火，引起警方懷疑。員警上前盤問，見傅男神情緊張，車內還有吸管、衛生紙等，懷疑他在車上吸毒。
起初傅男還否認，辯稱吸管是喝飲料留下，員警存疑請傅男下車查驗身分。由於傅男將玻璃吸食器藏在腳底，下車時左腳擔心踩破玻璃受傷，刻意墊高腳尖。員警質疑他行動詭異，隨即識破他藏好的吸食器，因裡面還有殘渣，研判傅男將毒品藏在車內，搜索後在車內的後視鏡發現一小包的夾鏈袋。
傅男坦承吸毒，他供稱，因壓力過大，才會躲在停車場吸毒舒壓，沒想到碰到警察盤查，急忙藏毒沒藏好，被員警逮個正著。「以後真的要戒掉（毒品）了」。警方後來檢驗後視鏡發現的粉末，呈安非他命陽性反應，全案詢後依毒品罪嫌將傅男移送偵辦。
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