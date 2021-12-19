新莊男笑氣吸到恍神 拍槍照傳母 怒大義滅親報警逮子

新北市新莊區一名22歲李姓男子，月初吸了笑氣精神恍惚，竟拍下改造槍畫面傳給母親。李母怒報警陪同前往察看，果在客廳桌上看見改造手槍及4桶笑氣，當場查扣一併帶回偵辦。偵詢時李男坦承吸食笑氣，對於槍枝來源則辯稱是朋友寄放，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、違反社會秩序維護法等罪嫌，將李移送法辦。

據了解，22歲李姓男子目前無業，整日賦閑家中上網。單親的李男本與母親、哥哥同住新北市新莊區民安西路某棟社區大樓內，但多年前李因誤交損友又沾染毒癮，不時在家中吸食毒品，以致李性情丕變暴躁易怒，家人愛切苦勸無效，讓李母及其胞兄頗感困擾。

加上李曾於家中玩槍誤射遭警送辦，種種脫序行為，讓李母、胞兄心灰意冷著實無力再管，李兄不願與其同住，遂搬離外居，上個禮拜李母也無法容忍，一樣搬出住處，獨留李男一人居住於此。

這月2日凌晨零時許，李男又吸食笑氣，精神恍惚之下，竟大喇喇把一支改造手槍放在其大腿上，隨即拍下照片一張傳給其母，並寫道「我現在有搶，還有爆料物！」這誇張的舉動，當下嚇壞李母趕緊打電話報警處理。

驚轄區警獲報派員趕抵，在李母陪同下開門入內察看，果見李男眼神渙散，癱坐在客廳沙發上，一旁不但有4桶笑氣桶，客廳桌上還放著一把改造手槍、彈夾1個，當場將證物查扣，連人帶物一併帶回派出所偵辦。