快訊

羽球世錦賽／四強賽擊敗對手 戴資穎場外喊「我的垃圾勒」網友：反差萌

蔡英文穩穩走在美國軌道 蘇貞昌會華麗轉身或做「台灣拜登」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿前男友拿債控「自由」 妙齡女找女友2度縱火遭重判

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓女子與溫姓前男友有債務糾紛，賴女不滿分手後，溫以債務要脅，指使「做牛做馬」，賴女後與彭姓女子交往，謀議縱火，讓她脫離掌控，得以「自由」，彭女在賴女協助下，分別在今年6月底、7月初，前往溫的北屯、北區住處縱火，其中一次燃燒門口，造成溫家人燒燙傷、嗆傷，另次未遂，台中地院審結，依殺人未遂等罪，判賴女6年6月、彭6年徒刑可上訴。

判決指出，賴姓女子（27歲）曾與溫姓男子（44歲）交往，雙方分手後涉有四百萬的債務糾紛，賴女疑不滿分手後，溫以債務要脅，掌握她的行蹤，還要她擔任溫家的「傭人」，處理溫家大小事，甚至協助看顧溫未成年的小兒子，萌生殺死溫以獲得自由的念頭，賴女後來與彭姓女子（31歲）交往後，二人謀議縱火犯行。

今年6月間，賴女先假借出入方便為由，向溫姓男子取得北屯區住處大樓的大門感應磁扣，賴女在同年月26日將磁扣交給彭女，接著賴女藉買宵夜為由，前往溫住處，確認溫在家後，隔天凌晨賴女離開溫家後，隨即通知彭女，彭女以抽油管抽出機車汽油後，持磁扣進入溫家社區，並將汽油潑灑在溫家大門，以打火機點燃。

火勢一發不可收拾，冒出大量濃煙，溫家大門、鞋架遭大火燒毀，溫父臉、手、腳二度燒燙傷、溫兒子嗆傷，因消防隊即時到場，才未釀成人命死亡。

賴女得知溫在火災後，搬到北區益民商圈出租公寓，再與彭女謀議，賴女告知彭女溫住址、大門密碼，今年7月8日深夜11時許，賴女確認溫與其子在家後，藉口買宵夜外出，彭女攜帶兩瓶汽油到場，並在溫租屋大門外的牆面潑灑汽油，但有住戶發現，彭女未及放火逃逸，並將裝有汽油瓶的背包棄置在現場。

警方循線帶回彭女、賴女，二人都否認有殺人犯意，不過全案在台中地院審理時，經調查發現，二人手機裡，有網搜「什麼東西無色無味有毒」、「如何製作汽油彈」、「甲苯中毒」等紀錄，認定二人有殺人犯意，依殺人未遂、預備殺人罪兩次犯行，判賴女6年6月、彭女6年徒刑，可上訴。

台中市北屯區溫姓男子的住處在6月27日遭人縱火，溫搬到北區出租公寓後，又遇到歹徒在樓梯間潑灑汽油，檢警查出是溫的賴姓前女友與彭姓女子共謀涉案。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區溫姓男子的住處在6月27日遭人縱火，溫搬到北區出租公寓後，又遇到歹徒在樓梯間潑灑汽油，檢警查出是溫的賴姓前女友與彭姓女子共謀涉案。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區溫姓男子的住處在6月27日遭人縱火，溫搬到北區出租公寓後，又遇到歹徒在樓梯間潑灑汽油，檢警查出是溫的賴姓前女友與彭姓女子共謀涉案。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區溫姓男子的住處在6月27日遭人縱火，溫搬到北區出租公寓後，又遇到歹徒在樓梯間潑灑汽油，檢警查出是溫的賴姓前女友與彭姓女子共謀涉案。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區溫姓男子的住處在6月27日遭人縱火，溫搬到北區出租公寓後，又遇到歹徒在樓梯間潑灑汽油，檢警查出是溫的賴姓前女友與彭姓女子共謀涉案。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區溫姓男子的住處在6月27日遭人縱火，溫搬到北區出租公寓後，又遇到歹徒在樓梯間潑灑汽油，檢警查出是溫的賴姓前女友與彭姓女子共謀涉案。記者陳宏睿／翻攝

延伸閱讀

京阿尼36死促日本政府嚴管汽油 仍難杜絕縱火案

大阪診所24死縱火疑計畫性犯案 警公布犯嫌姓名

香港今舉行立法會選舉 元朗凌晨有人縱火

甩兩巴掌致死 二審重判7年2月

相關新聞

男差點摔倒被嘲笑 糾朋友當街亂棍6打2、聚眾鬥毆遭送辦

22歲顏姓男子在自行車上喝飲料，因重心不穩差點摔跤，誤以為臨時停車的60歲謝姓男子在車上嘲笑他，竟上前理論爆發口角，並涉...

不滿前男友拿債控「自由」 妙齡女找女友2度縱火遭重判

台中市賴姓女子與溫姓前男友有債務糾紛，賴女不滿分手後，溫以債務要脅，指使「做牛做馬」，賴女後與彭姓女子交往，謀議縱火，讓...

濃煙狂竄！台中北屯晚間驚傳住宅大火 消防隊搶救中

台中市北屯區旱溪西路上一處連棟透天民宅，今日晚間驚傳火警，消防隊員正在現場搶救。

叫他打掃就生氣 移工砍傷同事重判9年

彰化縣越南籍黎姓移工去年8月晚間與同為越南籍賴姓移工因為打掃排班問題兩人發生爭吵，黎男竟持西瓜刀朝賴男頭部、後頸猛砍後逃...

公投日未出勤選舉勤務 烏日警所長疑巡邏摔落水溝身亡

今天是四大公投投票日傳出不幸消息，台中市警局烏日分局麗水派出所52歲所長林木火，昨晚因 公投選舉停休勤校後，騎偵防車外出...

新北男收藏衝鋒槍放床上 辯過世大哥寄放

台北市大同警分局接獲線報，郭姓男子不但持毒還藏槍，前往他的家中搜索，當場查扣1把改造衝鋒槍、1把克拉克90改造手槍及29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。