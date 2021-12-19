不滿前男友拿債控「自由」 妙齡女找女友2度縱火遭重判
台中市賴姓女子與溫姓前男友有債務糾紛，賴女不滿分手後，溫以債務要脅，指使「做牛做馬」，賴女後與彭姓女子交往，謀議縱火，讓她脫離掌控，得以「自由」，彭女在賴女協助下，分別在今年6月底、7月初，前往溫的北屯、北區住處縱火，其中一次燃燒門口，造成溫家人燒燙傷、嗆傷，另次未遂，台中地院審結，依殺人未遂等罪，判賴女6年6月、彭6年徒刑可上訴。
判決指出，賴姓女子（27歲）曾與溫姓男子（44歲）交往，雙方分手後涉有四百萬的債務糾紛，賴女疑不滿分手後，溫以債務要脅，掌握她的行蹤，還要她擔任溫家的「傭人」，處理溫家大小事，甚至協助看顧溫未成年的小兒子，萌生殺死溫以獲得自由的念頭，賴女後來與彭姓女子（31歲）交往後，二人謀議縱火犯行。
今年6月間，賴女先假借出入方便為由，向溫姓男子取得北屯區住處大樓的大門感應磁扣，賴女在同年月26日將磁扣交給彭女，接著賴女藉買宵夜為由，前往溫住處，確認溫在家後，隔天凌晨賴女離開溫家後，隨即通知彭女，彭女以抽油管抽出機車汽油後，持磁扣進入溫家社區，並將汽油潑灑在溫家大門，以打火機點燃。
火勢一發不可收拾，冒出大量濃煙，溫家大門、鞋架遭大火燒毀，溫父臉、手、腳二度燒燙傷、溫兒子嗆傷，因消防隊即時到場，才未釀成人命死亡。
賴女得知溫在火災後，搬到北區益民商圈出租公寓，再與彭女謀議，賴女告知彭女溫住址、大門密碼，今年7月8日深夜11時許，賴女確認溫與其子在家後，藉口買宵夜外出，彭女攜帶兩瓶汽油到場，並在溫租屋大門外的牆面潑灑汽油，但有住戶發現，彭女未及放火逃逸，並將裝有汽油瓶的背包棄置在現場。
警方循線帶回彭女、賴女，二人都否認有殺人犯意，不過全案在台中地院審理時，經調查發現，二人手機裡，有網搜「什麼東西無色無味有毒」、「如何製作汽油彈」、「甲苯中毒」等紀錄，認定二人有殺人犯意，依殺人未遂、預備殺人罪兩次犯行，判賴女6年6月、彭女6年徒刑，可上訴。
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