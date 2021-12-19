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男差點摔倒被嘲笑 糾朋友當街亂棍6打2、聚眾鬥毆遭送辦
22歲顏姓男子在自行車上喝飲料，因重心不穩差點摔跤，誤以為臨時停車的60歲謝姓男子在車上嘲笑他，竟上前理論爆發口角，並涉嫌打電話糾眾圍毆謝男，當街鬥毆6打2，上演持棍棒打人的惡劣行徑，全案警方獲報後到場壓制犯嫌，依照聚眾鬥毆、毒品等罪嫌移送法辦。
全案起源於，顏姓男子12月17日在超商前買飲料，坐在超商前的自行車喝飲料，突然重心不穩差點跌倒，並誤以為路旁臨時停車的謝姓駕駛在嘲笑他，顏男情緒激動上前理論，疑似因口角一言不合，涉嫌電話糾眾圍毆。
警方指出，顏男涉犯刑法聚眾鬥毆罪嫌，打電話找來參與鬥毆的35歲林男、27歲張男、32歲盧女，及其他2名男子等5人到場，顏男帶頭滋事6打2，持棍棒攻擊打傷謝姓駕駛及車上的謝男妻子蔡女。
警方獲報後，派出21名線上警力到場壓制顏男等人，逃逸的2人經調閱監視器鎖定身分，現場也查獲盧女包包內藏有含有二級、三級毒品的咖啡包，全案依照聚眾鬥毆、毒品危害防制條例、傷害、毀損等罪嫌移送法辦。
大同分局呼籲，民眾於公共場所發生口角糾紛，應理智解決，暴力行為只會讓事態更加嚴重，甚至觸法；對於街頭暴力警方絕對強勢執法、依法從嚴究辦。
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