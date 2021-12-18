叫他打掃就生氣 移工砍傷同事重判9年

彰化縣越南籍黎姓移工去年8月晚間與同為越南籍賴姓移工因為打掃排班問題兩人發生爭吵，黎男竟持西瓜刀朝賴男頭部、後頸猛砍後逃逸，造成賴男傷重一度危急，彰化地方法院依殺人未遂罪將黎男判刑9年，執行完畢後將驅逐出境。

判決指出，黎姓移工去年8月晚間9點多與賴男在宿舍廚房用餐區內，因打掃排班問題而爭吵，黎男走出用餐區後，去拿了一把西瓜刀回來，直接朝賴男頭頂橫切割砍，又揮刀砍了賴男頸、肩、胸、背等處，造成賴男後腦後頸深部撕裂傷併出血性休克、急性呼吸衰竭、頭皮深層撕裂傷與皮膚軟組織缺損等傷害，幸其他同事前來救援，黎男才逃逸，後在台中被警方查獲。

黎男辯稱，當天跟賴男爭吵時，賴男罵他很多髒話，他那天有喝啤酒，才會拿刀砍賴男，是為了要恐嚇賴男，且僅有揮砍3刀，是因喝酒才未注意下刀位置及力度，並無殺人犯意。

賴男則說，那天他要找黎男講打掃班表事情，黎男當時喝酒，聽到要叫他幫忙打掃，就很不開心，兩人就吵起來，吵完他在廚房吃飯，黎男就生氣去他的房間拿出西瓜刀來砍他，黎男雖有喝酒，但並沒有醉。

判決指出，黎男砍賴男的部位為頭部、頸部，均是可能危害人體生理機能及大量出血，導致死亡的部位；且傷口深及顱骨、脊椎器官，有出血性休克、立即生命危險的事實，足見賴文寶當時所受傷勢相當嚴重，而黎男持刀揮砍手段毫無猶豫，下手猛烈兇狠，造成賴男嚴重傷勢，蒙受身心痛苦，黎男犯後還否認犯行，未見悔意，因此依殺人未遂罪將黎男判刑9年。

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