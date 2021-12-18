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移民署堅持5不原則 28日梨山失聯移工安心接種

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

失聯移工照過來！台中市大梨山地區盛產水果、高冷蔬菜，外籍移工上山工作不便下山接種疫苗移民署台中專勤隊與第二服務站成立快打服務，將於12月28日到梨山衛生所協助施打疫苗，並採取「不通報、不查處、不收費、不管制」及「不限身分，隨到隨打」原則，呼籲移工出面接種疫苗，提高免疫力。

移民署台中市專勤隊指出，上周與台中市衛生局成立「東協廣場」快打站服務，短短兩天施打人數近1200人，為進一步服務有需求民眾，已規劃至1月23日止，每周六、日皆在東協廣場提供快打服務，民眾可踴躍前往施打疫苗。

有鑑於許多移工到大梨山地區協助高冷蔬菜、水果經濟作物採收，不便下山接種疫苗，移民署規畫12月28日8時至15時，赴「梨山衛生所」協助疫苗快打站。

移民署說，本次快打服務同樣採取「不通報、不查處、不收費、不管制」及「不限身分，隨到隨打」原則，並利用電話及自製印、越、泰、英等多國語文宣在移工社群軟體宣傳，衛生局提供足量疫苗，希望梨山地區民眾能共襄盛舉，鼓勵身邊逾期外來人口，安心出面接種疫苗。

移民署表示，配合指揮中心推動「逾期停(居) 留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」，將協助各縣市衛生單位持續執行至111年1月31日止，專案期間不論是失聯移工或逾期停(居)留之外來人口，均可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，過程中醫療院所不會通報治安機關查處，治安機關也不會於接種地點進行查察。

移民署台中專勤隊將於本月28日到梨山衛生所協助施打疫苗，並採取「不通報、不查處、不收費、不管制」及「不限身分，隨到隨打」原則，呼籲移工出面接種疫苗。圖／移民署台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊將於本月28日到梨山衛生所協助施打疫苗，並採取「不通報、不查處、不收費、不管制」及「不限身分，隨到隨打」原則，呼籲移工出面接種疫苗。圖／移民署台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊將於12月28日到梨山衛生所協助施打疫苗，並採取「不通報、不查處、不收費、不管制」及「不限身分，隨到隨打」原則，呼籲移工出面接種疫苗。圖／移民署台中專勤隊提供
移民署台中專勤隊將於12月28日到梨山衛生所協助施打疫苗，並採取「不通報、不查處、不收費、不管制」及「不限身分，隨到隨打」原則，呼籲移工出面接種疫苗。圖／移民署台中專勤隊提供

疫苗 移民署 衛生所

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