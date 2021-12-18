不滿女友被帶去開房間 男子帶頭施虐逼友人簽百萬本票
溫姓男子去年4月間欲介紹黃姓友人與蕭姓男子認識，前往黃住處尋人未果，即邀其女友先到蕭的下榻賓館，留言等候黃前來會合，此舉引起黃勃然大怒，夥同周姓及盧姓男子趕到，分持辣椒水、電擊棒對溫施虐及以菸蒂燙臉，逼迫他簽立百萬本票，最後由蕭代付1萬現金才收手，台南地院認黃、周犯結夥3人攜帶兇器強盜罪，分處8年10月、8年6月徒刑，盧則另案審理中。
檢警調查，去年4月22日凌晨2時，溫、蕭共同開車前往黃嘉義縣住處沒找到人，溫即邀約當時在住處內黃的女友，返回台南市新營區某賓館等待黃前來會合，溫及黃女友均有留言告知。未料，黃聽到留言後，認溫未經其同意即帶女友到旅館而心生不滿，夥同周、盧驅車前往賓館。
黃質問溫為何帶其女友開房間，溫解釋已有留言告知，黃隨即徒手毆打溫的頭部，盧持辣椒水噴眼，周則以電擊棒電擊身體，溫因疼痛而跌倒在地，黃未收手仍繼續毆打，並以菸頭燙臉部2次。
黃要求溫簽立100萬元的本票，並恫稱「你害我沒面子，不簽的話事情不會結束」、「不簽沒關係，待會就跟我們走，看是要斷手還是斷腳」等語，盧也舉起酒瓶作勢砸向溫，溫心生恐懼被迫簽下本票後，要求對方至少先交付現金2萬元才能脫身。
溫身上無錢，向父親求助，父親因認他胡鬧即掛斷電話，最後由蕭交付現金1萬元，黃等人才離去，溫因而頭部、左臉及左側上臂多處擦挫傷及瘀傷等，報警處理。
黃、周兩人均坦承共同傷害，但均否認加重強盜，黃辯稱，他沒有要求溫打電話給家人拿2萬元到場，也沒有問蕭身上有多少錢，也沒有帶本票。周也說，當天沒有簽本票的事情，他在現場有看到開拆過的疑似毒品咖啡包，但盧沒有拿走，「我們去是要挺黃，想幫黃出氣」。
盧雖自始否認溫有簽立本票，惟在警詢及偵查時證稱，他有有帶一本剛買的本票去現場，是案發當日在新營書局買。盧表示，黃於出發前表示要去討錢，要求其買本票及印泥，他在賓館下車時有帶本票及印泥，是黃要求的，在房間內曾拿出本票，事後曾聽聞黃提及有100萬元本票。
合議庭審酌，黃、周的犯罪動機及所得財物，參與犯行程度有別，溫所受的傷害程度，及兩人犯後均僅坦承傷害犯行，否認加重強盜犯行的犯後態度等一切情狀，分處8年10月、8年6月徒刑，盧則另案審理中，可上訴。
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