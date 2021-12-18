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新北男收藏衝鋒槍放床上 辯過世大哥寄放

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市大同警分局接獲線報，郭姓男子不但持毒還藏槍，前往他的家中搜索，當場查扣1把改造衝鋒槍、1把克拉克90改造手槍及29包毒咖啡包。郭男辯稱槍支是過世的大哥「阿宏」寄放，警方將追查來源，詢後依違反槍砲、毒品罪嫌將郭送辦。

警方本月8日下午1點持搜索票，前往郭男（31歲）位在新北市三重區環河南路的家中搜查，她的母親也在場，警方透過郭母打開郭男的房間門，發現衝鋒槍、克拉克90改造手槍各1把放在床上，還有12顆子彈。

警方也在住處找到29包毒品咖啡包、3包海洛因，便將郭帶回警局偵詢。郭辯稱槍不是他的，是過世大哥「阿宏」拜託寄放，警方將追溯槍支及毒品來源，詢後將郭依違反槍砲、毒品罪嫌送辦。

大同分局本月8日查獲1把衝鋒槍、1把克拉克90改造手槍。記者蔡翼謙／翻攝
大同分局本月8日查獲1把衝鋒槍、1把克拉克90改造手槍。記者蔡翼謙／翻攝

毒品 咖啡

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