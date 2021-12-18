新北男收藏衝鋒槍放床上 辯過世大哥寄放

台北市大同警分局接獲線報，郭姓男子不但持毒還藏槍，前往他的家中搜索，當場查扣1把改造衝鋒槍、1把克拉克90改造手槍及29包毒咖啡包。郭男辯稱槍支是過世的大哥「阿宏」寄放，警方將追查來源，詢後依違反槍砲、毒品罪嫌將郭送辦。

警方本月8日下午1點持搜索票，前往郭男（31歲）位在新北市三重區環河南路的家中搜查，她的母親也在場，警方透過郭母打開郭男的房間門，發現衝鋒槍、克拉克90改造手槍各1把放在床上，還有12顆子彈。