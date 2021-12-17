影／網路買槍到手才4小時 騎士衝撞路檢點當場被逮
新北市林姓男子日前在網路購買改造手槍，才到手才4小時，騎車行經板橋區大漢橋，涉嫌衝撞警方路檢點當場被欄下，方在機車置物箱內起獲改造槍彈，警詢後依違反槍砲及妨害公務罪嫌送辦，新北檢方裁定3萬交保、後因林男覓保無著，沒錢可交保、改處分限制住居。
海山分局海山交通分隊小隊長林傑源、警員吳鎮宇、洪羿翔、林國興4人於本月13日晚上10時在新莊往板橋方向大漢橋下橋處，設立路檢點執行攔檢勤務，騎車機車林姓男子（24歲）先假意停車配合臨檢，趁員警查核身分之際，突然催油闯企圖騎車衝撞逃逸，員警吳鎮宇反應迅速，第一時間將林男拉下車並壓制控制，警方隨後執行付帶搜索於其機車置物廂內查獲金牛座改造手槍1把及子彈2顆。
據了解，家住新莊區在工地打臨時工的林男，13日晚上6時與網路賣家相約在新莊區大漢溪畔河堤交易，以3萬元代價購得金牛座改造手槍1把及子彈2顆，林男買到槍彈後，還先到三重找友人炫耀，當晚10時許又騎車趕到板橋歡樂耶誕城找朋友，卻在大漢橋下橋處遇到警方臨檢，擔心剛買才到手4小時的槍彈被發現，涉嫌衝撞逃逸不成當場被逮。
警詢後14日依違反槍砲及妨害公務罪嫌送辦，新北檢方原裁定3萬交保、後因林男覓保無著，沒錢可交保、改處分限制住居。
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