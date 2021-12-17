影／北市夫妻送愛狗手術 遭6混混毆打中指骨折
台北市一對夫妻日前將愛狗送至動物醫院手術，在車上等待，見從超商走出的顏姓男子不慎跌倒，遭顏認為譏笑。顏找來5人持棍棒將夫妻拖下車毆打，男方被打到左手中指骨折，警方獲報出動快打部隊壓制，詢後將顏等4人依聚眾鬥毆罪嫌送辦，另2人在逃。
警方調查，60歲謝姓男子跟48歲蔡姓妻子今天凌晨0點，開車臨停在大同區建成圓環旁的寧夏路上，等待愛狗手術完畢；從附近刺青店走出的顏男（22歲）到超商買飲料，走出超商不慎跌倒，顏誤以為謝、蔡在譏笑他，雙方口角。
口角過程雙方各持己見。顏找來刺青店內的35歲林姓男子、27歲張姓男子、32歲盧姓女子、23歲陳姓男子等5人，持棍棒將謝、蔡拖下車痛毆，夫妻倆被打到四肢多處瘀青，謝的左手中指也被打到骨折。
警方獲報趕抵，發現5名犯嫌作勢逃逸，逮捕顏、林、張、盧，讓2人逃掉，已調閱監視器鎖定行蹤，很快就會逮人。
警方調查，6嫌都是無業混混，長期出沒建成圓環附近一間刺青店，另發現盧女身上有咖啡包，詢後將其依聚眾鬥毆罪嫌送辦，盧加一條毒品罪嫌送辦。
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