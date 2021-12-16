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兩度毀損基進黨公投宣傳海報 台南男辯稱發洩不滿情緒

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市年約60歲的王姓男子疑不滿部分政黨公投的意見，上月底到基進黨支持者店家外，扯落該黨議員參選人的公投宣傳海報，並張貼「臺灣肆喜、四個同意、公投」字條，警方隨即成立專案小組追查之際，未料，他昨天又回到同一地點，在公投宣傳海報以麥克筆寫「又在騙」字樣，台南市第5警分局今天下午循線將他帶回調查，王男供稱，沒有針對特定人士，僅是發洩對公投不滿的情緒。

警方調查，王男無業，住在台南市善化區，平日以腳踏車來回市區與住處，上月30日犯案後，已遭專案小組鎖定，惟他居無定所，且未使用網路及手機，難以聯絡他出面說明，專案小組只能在其住處及幾個定點埋伏。未料，他並未因此收手，昨天又回到同一地點犯案，也曝露其行蹤。

王男犯下兩案後，警方以相關證據分析，今天下午循線在台南公園找到他。他沒想到警方神通廣大尋獲其行蹤，感到很吃驚。他坦承涉及毀損，並主動交出黑色麥克筆一隻。他表示，沒有針對特定人士，僅是發洩對公投不滿的情緒而已。

警方依涉毀損罪嫌將他送辦外，繼續追查是否涉及他案。

王姓男子上月底涉嫌到基進黨支持者店家外，扯落該黨議員參選人的公投宣傳海報，並張貼「臺灣肆喜、四個同意、公投」字條。記者邵心杰／翻攝
王姓男子上月底涉嫌到基進黨支持者店家外，扯落該黨議員參選人的公投宣傳海報，並張貼「臺灣肆喜、四個同意、公投」字條。記者邵心杰／翻攝
王姓男子昨天又回到同一地點，在公投宣傳海報以麥克筆寫「又在騙」字樣，行蹤也因此曝光。記者邵心杰／翻攝
王姓男子昨天又回到同一地點，在公投宣傳海報以麥克筆寫「又在騙」字樣，行蹤也因此曝光。記者邵心杰／翻攝
王姓男子供稱，沒有針對特定人士，僅是發洩對公投不滿的情緒而已。警方依涉毀損罪嫌將他送辦外，繼續追查是否涉及他案。記者邵心杰／翻攝
王姓男子供稱，沒有針對特定人士，僅是發洩對公投不滿的情緒而已。警方依涉毀損罪嫌將他送辦外，繼續追查是否涉及他案。記者邵心杰／翻攝

公投 台南 四個同意

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